Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw assume ses choix pour la liste des 26 Lions

Rédigé le Vendredi 22 Mai 2026 à 09:25 | Lu 62 fois Rédigé par Rédaction

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, estime avoir composé un groupe équilibré de 26 joueurs pour affronter la Coupe du monde 2026 malgré des choix difficiles.