Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw assume ses choix pour la liste des 26 Lions

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Le technicien sénégalais estime avoir mis en place un effectif équilibré capable de répondre aux exigences de la compétition.
Revenant sur la préparation de cette sélection, il a reconnu que plusieurs décisions ont été difficiles à prendre en raison du grand nombre de joueurs pressentis ces derniers jours.
Le coach a indiqué que certains éléments proches du groupe n’ont finalement pas été retenus, une situation qu’il considère humainement compliquée à gérer.
Selon lui, annoncer à des joueurs appréciés qu’ils ne participeront pas au tournoi reste un moment délicat. Toutefois, il rappelle qu’en tant que sélectionneur, il doit prendre des décisions avec rigueur et responsabilité.
Pape Thiaw affirme néanmoins assumer entièrement ses choix, convaincu d’avoir constitué une équipe apte à relever les défis d’une Coupe du monde, qu’il décrit comme une compétition particulièrement exigeante et intense.