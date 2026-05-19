Ziguinchor : plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation détruites

Les services d’hygiène de Ziguinchor ont procédé, jeudi à Mamatoro, à la destruction de plus de 11 tonnes de produits impropres à la consommation. La valeur de cette marchandise saisie est estimée à plus de 18 millions de francs CFA.

Les produits détruits étaient principalement composés de denrées périmées ou avariées récupérées lors de différentes opérations de contrôle effectuées au cours de l’année 2025.

La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de l’adjoint au préfet de Ziguinchor, Modou Samb. Le chef de la brigade régionale d’hygiène, le capitaine Mbaye Leye, a indiqué que ces produits n’étaient plus adaptés à la consommation humaine, soulignant l’importance de cette opération pour la protection de la santé publique.

Selon Modou Samb, le volume important des produits saisis montre l’ampleur du phénomène sur le marché local. Il a salué le travail mené par les services d’hygiène, les forces de sécurité et les services techniques engagés dans cette lutte.

L’adjoint au préfet a également appelé les populations à faire preuve de vigilance en contrôlant les dates de péremption des produits et en signalant toute marchandise suspecte aux autorités compétentes.