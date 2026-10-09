Dakar : enceinte de six mois, elle cherche des médicaments sur Facebook et finit devant la justice

Une grossesse de six mois dans un contexte difficile L’affaire met en lumière la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait Coumba Ngom, une femme de ménage de 26 ans. Selon les éléments rapportés à l’audience, elle avait déjà connu un divorce qui aurait entraîné une rupture avec une partie de sa famille. Elle était également mère d’un enfant lorsqu’elle est tombée enceinte de son petit ami.

D’après ses déclarations, le père de cette nouvelle grossesse, un enseignant prénommé Kazimir résidant à Fatick, était informé de sa situation, mais n’aurait pas assumé les responsabilités qu’elle attendait de lui.

Confrontée à cette situation, à des relations familiales difficiles et à la crainte d’affronter seule une nouvelle maternité, la jeune femme aurait cherché une solution pour interrompre sa grossesse, alors estimée à six mois. Des saignements qui conduisent à la découverte du drame Les faits ont été révélés le 4 octobre 2026, lorsque Coumba Ngom a été admise aux urgences de l’hôpital Nabil Choukair, à Dakar. Elle souffrait de douleurs abdominales et de saignements abondants.

Les examens médicaux ont permis de constater qu’elle venait d’accoucher. Cependant, l’absence du nouveau-né a suscité des interrogations.

Des personnes qui l’accompagnaient se sont alors rendues à son domicile. Elles en sont revenues avec un sachet noir contenant le corps d’un bébé de sexe féminin, dont le poids était estimé à environ un kilogramme.

La découverte a entraîné l’ouverture d’une enquête par le commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies, sous la responsabilité des enquêteurs dirigés par le commissaire Sow. Des médicaments achetés par l’intermédiaire de Facebook Le 6 octobre, lors de son audition, Coumba Ngom a reconnu avoir recherché sur Facebook une personne susceptible de lui procurer des médicaments destinés à interrompre sa grossesse.

Elle a déclaré avoir déboursé 3 000 francs CFA pour obtenir des comprimés livrés par l’intermédiaire d’un tiers. Selon ses explications aux enquêteurs, elle les aurait pris avant l’expulsion du fœtus.

La jeune femme a notamment évoqué l’absence de soutien du père présumé de l’enfant, les difficultés liées à son divorce et les tensions avec sa mère. Elle a également expliqué avoir éprouvé le sentiment de ne plus pouvoir supporter seule le poids de sa situation.

Toutefois, devant les enquêteurs puis à la barre, ses déclarations ont présenté certaines variations. Elle a notamment évoqué, dans un premier temps, la possibilité d’un avortement naturel, avant de reconnaître aux enquêteurs avoir recherché des médicaments pour mettre fin à sa grossesse. Un an de prison ferme requis par le parquet Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le représentant du ministère public a estimé que les déclarations recueillies pendant l’enquête établissaient la responsabilité de la prévenue. Il a souligné qu’elle avait poursuivi sa grossesse pendant plusieurs mois avant de chercher à l’interrompre par des médicaments obtenus clandestinement.

Le procureur a ainsi requis une peine d’un an d’emprisonnement ferme. La défense plaide les circonstances personnelles Pour sa défense, Me Étienne Wally Diouf a invité le tribunal à prendre en considération le parcours personnel de sa cliente. L’avocat a évoqué un mariage contracté très jeune, son échec, ainsi que les difficultés familiales et sociales auxquelles la prévenue aurait été confrontée.

Selon la défense, la jeune femme se serait retrouvée dans une situation de détresse sans bénéficier du soutien nécessaire. L’avocat a sollicité la clémence du tribunal, estimant que sa cliente n’avait peut-être pas pleinement mesuré la portée de son acte. Me Ibamar Diop s’est associé à cette demande.

Au terme des débats, le tribunal a déclaré Coumba Ngom coupable et l’a condamnée à six mois d’emprisonnement ferme, soit une peine inférieure à celle requise par le ministère public.

Au-delà de la décision judiciaire, cette affaire soulève des questions sensibles sur l’isolement des femmes enceintes, les responsabilités parentales, l’accès à un accompagnement adapté et les conséquences des interruptions clandestines de grossesse.