À Saly, trois titres sur le sableSur les cinq médailles d’or remportées par le Sénégal, trois ont été gagnées en lutte de plage à Saly. Élisabeth Diatta et Maguette Diop ont remporté leurs finales le 7 novembre. Le lendemain, Ndèye Khady Anna Diatta a ajouté un troisième titre et Ablaye Diouf a obtenu le bronze. Le 13 novembre, dernier jour des compétitions, les sélections féminine et masculine de beach handball ont à leur tour décroché le bronze à Saly.
Le bilan de la délégation sénégalaise s’élève à cinq médailles d’or et sept de bronze. Outre les trois lutteurs de plage, la taekwondoïste Marie Sarr et l’équipe masculine de basket 3×3 figurent parmi les champions de ces Jeux.
Quel suivi pour les jeunes sportifs ?Dans son communiqué du 18 novembre, la Présidence demande au Premier ministre de préparer une réunion d’évaluation avant la fin de l’année. Le ministère des Sports et le comité olympique sont chargés de poursuivre l’accompagnement des jeunes athlètes et des équipes nationales qui se sont illustrés.
L’entretien des installations sportives doit aussi faire partie du bilan. Le chef de l’État souhaite qu’un livre blanc rassemble les enseignements de l’organisation et serve de base à un programme national pour l’après-Jeux.