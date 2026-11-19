Dakar 2026 : les médaillés sénégalais seront distingués le 20 novembre

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:45 | Lu 75 fois Rédigé par Seyelatyr

Bassirou Diomaye Faye recevra vendredi les médaillés sénégalais des Jeux olympiques de la jeunesse et des acteurs de leur organisation. À Saly, la lutte de plage et le beach handball ont contribué à la récolte de douze médailles du Sénégal.





À Saly, trois titres sur le sable Sur les cinq médailles d’or remportées par le Sénégal, trois ont été gagnées en lutte de plage à Saly. Élisabeth Diatta et Maguette Diop ont remporté leurs finales le 7 novembre. Le lendemain, Ndèye Khady Anna Diatta a ajouté un troisième titre et Ablaye Diouf a obtenu le bronze. Le 13 novembre, dernier jour des compétitions, les sélections féminine et masculine de beach handball ont à leur tour décroché le bronze à Saly.

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Quel suivi pour les jeunes sportifs ? Dans son

L’entretien des installations sportives doit aussi faire partie du bilan. Le chef de l’État souhaite qu’un livre blanc rassemble les enseignements de l’organisation et serve de base à un programme national pour l’après-Jeux.

Une semaine après la fin des Jeux, Bassirou Diomaye Faye distinguera vendredi 20 novembre les sportifs sénégalais montés sur le podium et des personnes qui ont contribué à l’organisation de Dakar 2026. Le président de la République a annoncé ce rendez-vous mercredi en Conseil des ministres. Le Comité national olympique et sportif sénégalais, le ministre de la Jeunesse et des Sports et les équipes qui ont encadré les athlètes y sont attendus.Sur les cinq médailles d’or remportées par le Sénégal, trois ont été gagnées en lutte de plage à Saly. Élisabeth Diatta et Maguette Diop ont remporté leurs finales le 7 novembre. Le lendemain, Ndèye Khady Anna Diatta a ajouté un troisième titre et Ablaye Diouf a obtenu le bronze. Le 13 novembre, dernier jour des compétitions, les sélections féminine et masculine de beach handball ont à leur tour décroché le bronze à Saly.Le bilan de la délégation sénégalaise s’élève à cinq médailles d’or et sept de bronze. Outre les trois lutteurs de plage, la taekwondoïste Marie Sarr et l’équipe masculine de basket 3×3 figurent parmi les champions de ces Jeux.Dans son communiqué du 18 novembre , la Présidence demande au Premier ministre de préparer une réunion d’évaluation avant la fin de l’année. Le ministère des Sports et le comité olympique sont chargés de poursuivre l’accompagnement des jeunes athlètes et des équipes nationales qui se sont illustrés.L’entretien des installations sportives doit aussi faire partie du bilan. Le chef de l’État souhaite qu’un livre blanc rassemble les enseignements de l’organisation et serve de base à un programme national pour l’après-Jeux.

Seyelatyr

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