Naufrage à Yenne : au moins un mort, les recherches se poursuivent

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:56 | Lu 76 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr

Une pirogue a chaviré au large de Yenne dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre. Jeudi, les secours recherchaient encore plusieurs personnes portées disparues.



Les pompiers ont repêché un corps après le chavirement d’une pirogue au large de Yenne, au sud de Dakar. Ousmane Sène, secrétaire général de la mairie, l’a confirmé jeudi 19 novembre à l’Associated Press. Selon lui, l’embarcation se dirigeait vers l’Espagne. Plusieurs passagers manquaient toujours à l’appel.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la pirogue a heurté des rochers, ont indiqué à l’AFP le maire de Yenne, Massamba Mbengue, et Mamadou Ndione, un responsable politique local. Le maire et les sapeurs-pompiers ont confirmé à l’agence la découverte d’un corps. Un élu a également fait état d’un rescapé entendu par les gendarmes.

Les secours mobilisés sur le littoral Mercredi, des journalistes de l’AFP ont vu l’épave très endommagée sur la plage. Des gendarmes étaient sur place. En fin de journée, les pompiers ont engagé deux embarcations pour élargir leurs recherches en mer.

Les opérations se poursuivaient jeudi, selon les responsables locaux interrogés par Reuters. Le nombre de personnes qui se trouvaient à bord reste incertain. Le décompte des disparus reste lui aussi provisoire.



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