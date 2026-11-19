Dans la nuit de mardi à mercredi, la pirogue a heurté des rochers, ont indiqué à l’AFP le maire de Yenne, Massamba Mbengue, et Mamadou Ndione, un responsable politique local. Le maire et les sapeurs-pompiers ont confirmé à l’agence la découverte d’un corps. Un élu a également fait état d’un rescapé entendu par les gendarmes.
Les secours mobilisés sur le littoralMercredi, des journalistes de l’AFP ont vu l’épave très endommagée sur la plage. Des gendarmes étaient sur place. En fin de journée, les pompiers ont engagé deux embarcations pour élargir leurs recherches en mer.
Les opérations se poursuivaient jeudi, selon les responsables locaux interrogés par Reuters. Le nombre de personnes qui se trouvaient à bord reste incertain. Le décompte des disparus reste lui aussi provisoire.