À Saly, l’alimentation et l’élevage au cœur des échangesÀ l’ouverture, mardi, la docteure Adjaratou Diakhou Ndiaye, secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire « One Health », a rappelé que la qualité des aliments devait accompagner les efforts du Sénégal pour accroître sa production. Mamadou Diarrassouba, directeur du centre de surveillance des maladies de la CEDEAO, a évoqué les risques associés à l’emploi inadapté des antibiotiques chez les animaux. Pour les organisateurs, les services vétérinaires, les professionnels de santé et les acteurs de l’environnement ont intérêt à rapprocher leurs observations.
À Dakar, un appel à suivre ensemble les résistancesJeudi, lors d’une rencontre distincte à l’Institut Pasteur de Dakar, le chercheur Yahya Dièye a appelé à suivre les résistances chez les humains et les animaux, mais aussi dans les aliments et l’environnement. Il intervenait à la troisième journée du forum mondial de la santé de l’Institut, selon l’Agence de presse sénégalaise.
Quinhin Nandoté, ministre de la Santé publique de Guinée-Bissau, a insisté sur la formation du personnel et la fabrication locale de médicaments et d’équipements. De son côté, Amadou Diallo, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a fait état de l’appui de son organisation aux autorités sénégalaises pour la surveillance de la santé animale et la formation des spécialistes.
Photographie de Thilini ukwaththage, sous licence CC BY-SA 4.0.