À Saly, l’alimentation et l’élevage au cœur des échanges

À Dakar, un appel à suivre ensemble les résistances

Quand un médicament perd son efficacité contre le microbe qu’il devait combattre, une infection jusque-là traitable peut devenir plus difficile à soigner. À Saly, dans le département de Mbour, l’atelier régional de la CEDEAO a abordé cette question sous un angle qui concerne autant les éleveurs et les consommateurs que les soignants. La sécurité des aliments figurait au programme de la rencontre, organisée du 17 au 19 novembre avec les pays partenaires du projet AFROSCREEN.À l’ouverture, mardi, la docteure Adjaratou Diakhou Ndiaye, secrétaire permanente du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire « One Health », a rappelé que la qualité des aliments devait accompagner les efforts du Sénégal pour accroître sa production. Mamadou Diarrassouba, directeur du centre de surveillance des maladies de la CEDEAO, a évoqué les risques associés à l’emploi inadapté des antibiotiques chez les animaux. Pour les organisateurs, les services vétérinaires, les professionnels de santé et les acteurs de l’environnement ont intérêt à rapprocher leurs observations.Jeudi, lors d’une rencontre distincte à l’Institut Pasteur de Dakar, le chercheur Yahya Dièye a appelé à suivre les résistances chez les humains et les animaux, mais aussi dans les aliments et l’environnement. Il intervenait à la troisième journée du forum mondial de la santé de l’Institut, selon l’Agence de presse sénégalaise.Quinhin Nandoté, ministre de la Santé publique de Guinée-Bissau, a insisté sur la formation du personnel et la fabrication locale de médicaments et d’équipements. De son côté, Amadou Diallo, représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a fait état de l’appui de son organisation aux autorités sénégalaises pour la surveillance de la santé animale et la formation des spécialistes.