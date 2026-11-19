Dans le reportage de Seneweb TV, les troupes sont alignées derrière la garde au drapeau. Deux autorités s’avancent pour déposer une gerbe. Le colonel Sylla ouvre sa prise de parole par un hommage aux anciens des Armées et aux militaires morts en service. Depuis la tribune, les invités assistent ensuite au passage des unités. Plusieurs détachements défilent à pied devant le public réuni le long de l’avenue. Le commandant de la légion de gendarmerie de Thiès ainsi que des autorités administratives et coutumières ont pris part à la cérémonie.

La journée a aussi permis de voir les équipements des forces de défense et de sécurité. Parmi les matériels exposés figurait un hélicoptère. Le reportage en montre le poste de pilotage. À 4 min 25 s, on voit le gouverneur Saër Ndao s’arrêter devant un stand, où un militaire en treillis lui désigne une pièce du matériel exposé.

Des officiers de plusieurs pays sur les mêmes bancs Interrogé à l’occasion de la cérémonie, le colonel Mohamadou Abdoulaye Sylla a pris un exemple thiessois pour expliquer le thème de cette année, consacré à l’intégration sous-régionale et à la sécurité collective. Selon le commandant de la zone militaire n° 7, qui couvre Thiès et Diourbel, des centaines de militaires venus de pays partenaires se sont formés à Thiès. Il a cité l’École nationale des officiers d’active (ENOA) et les formations dispensées dans la ville aux officiers d’infanterie.

Le bulletin des Armées sénégalaises de septembre 2025 donne une idée de cette coopération. Ce mois-là, à Thiès, douze officiers sénégalais entamaient le cours des futurs commandants d’unités à l’École d’application et de perfectionnement interarmes. À leurs côtés, sept stagiaires représentaient chacun une armée partenaire. Ils venaient du Bénin, de Côte d’Ivoire, du Gabon, de Guinée, de Mauritanie, du Rwanda et du Tchad. L’objectif du cours était de préparer des officiers de différentes armées à travailler ensemble.

Une coopération qui se prolonge au-delà des écoles Dans ses déclarations à la presse, le colonel Sylla a également évoqué l’assistance en cas de sinistre, la protection des routes commerciales et celle des espaces maritimes. Il cite aussi le partage de renseignements entre forces de défense et de sécurité. Pour lui, la formation commune prolonge ce travail de coopération bien après le retour des stagiaires dans leur pays. L’officier a pris le commandement de la zone le 22 octobre dernier, à Thiès.

La Journée des Forces armées se tient habituellement le 10 novembre. La Direction de l’information et des relations publiques des Armées avait annoncé son report au 19 novembre en raison des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Les zones militaires ont ainsi célébré cette journée le même jeudi que la cérémonie nationale organisée au quartier Dial Diop, à Dakar.

Image extraite du reportage de Seneweb TV « Thiès : Journée des Forces armées présidée par le gouverneur aux côtés du Colonel M Abdoulaye Sylla », diffusé le 19 novembre 2026.

