Senny Camara, de sa première kora à Mbour à la scène de Saint-Louis

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:54 | Lu 86 fois Rédigé par Seyelatyr

À 22 ans, Senny Camara a reçu sa première kora des mains d’un musicien de Mbour. Vendredi 20 novembre à 21 heures, la chanteuse sénégalaise est attendue à l’Institut français de Saint-Louis pour y interpréter des titres de son album Yéné. Elle jouera le lendemain à Dakar.





Née à Dakar, Senny grandit à Tataguine auprès de sa grand-mère. Elle écoute les cantatrices sérères qui accompagnent les combats de lutte et les chants des cérémonies auxquelles sa grand-mère l’emmène. Les émissions de radio lui font aussi découvrir le répertoire mandingue de sa famille paternelle.

À Mbour, Youssoufa lui fabrique un instrument Entre la découverte de la kora et les premières leçons, quinze ans passent. La jeune femme chante et se tourne vers la guitare. Elle raconte avoir longtemps redouté le jugement des hommes qui jouent de cette harpe-luth de vingt et une cordes. À Mbour, un ami change le cours de son apprentissage. Youssoufa, musicien qui accompagne des cérémonies, lui fabrique une kora et lui montre comment en jouer. Elle a alors 22 ans.

En 2000, elle entre au conservatoire de Dakar et y étudie la kora pendant quatre ans. Elle poursuit sa formation à Saint-Denis, en France. Aujourd’hui, ses chansons passent du sérère au wolof, au peul et au mandingue. En 2025, le jury des prix Aga Khan de musique l’a distinguée pour son jeu de kora et son écriture.

Deux soirs pour entendre Yéné Après le disque Boolo, paru en 2020, Senny Camara a sorti Yéné en 2024. L’Institut français de Saint-Louis annonce des morceaux de cet album pour le concert de vendredi. La voix et la kora y font dialoguer les chants qui ont accompagné son enfance avec le folk et le blues.

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Photographie de TimDuncan · Licence CC BY-SA 4.0.

À sept ans, Senny Camara entend pour la première fois une kora à la radio. C’est l’heure du déjeuner. Soundioulou Sissoko joue de l’instrument et Mahawa Kouyaté chante. Des années plus tard, dans le récit qu’elle donne de son apprentissage , la musicienne se souvient aussi nettement de la voix de la cantatrice que du son des cordes.Née à Dakar, Senny grandit à Tataguine auprès de sa grand-mère. Elle écoute les cantatrices sérères qui accompagnent les combats de lutte et les chants des cérémonies auxquelles sa grand-mère l’emmène. Les émissions de radio lui font aussi découvrir le répertoire mandingue de sa famille paternelle.Entre la découverte de la kora et les premières leçons, quinze ans passent. La jeune femme chante et se tourne vers la guitare. Elle raconte avoir longtemps redouté le jugement des hommes qui jouent de cette harpe-luth de vingt et une cordes. À Mbour, un ami change le cours de son apprentissage. Youssoufa, musicien qui accompagne des cérémonies, lui fabrique une kora et lui montre comment en jouer. Elle a alors 22 ans.En 2000, elle entre au conservatoire de Dakar et y étudie la kora pendant quatre ans. Elle poursuit sa formation à Saint-Denis, en France. Aujourd’hui, ses chansons passent du sérère au wolof, au peul et au mandingue. En 2025, le jury des prix Aga Khan de musique l’a distinguée pour son jeu de kora et son écriture.Après le disque Boolo, paru en 2020, Senny Camara a sorti Yéné en 2024. L’Institut français de Saint-Louis annonce des morceaux de cet album pour le concert de vendredi. La voix et la kora y font dialoguer les chants qui ont accompagné son enfance avec le folk et le blues.Le concert de Saint-Louis commence vendredi 20 novembre à 21 heures. L’Institut annonce des billets à 3 000 francs CFA et à 2 000 francs CFA pour ses adhérents. Samedi 21 novembre à 21 heures, le Théâtre de Verdure de l’Institut français à Dakar accueillera l’artiste pour une seconde soirée.

Seyelatyr

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