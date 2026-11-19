Le directeur général du FONSIS a détaillé ces deux projets en marge de la rencontre régionale de l’Association africaine du capital-investissement (AVCA), dans des propos recueillis par l’Agence de presse sénégalaise. Les deux fonds sont en préparation. Aucun calendrier de souscription ou de premier investissement n’a été précisé dans cette annonce.
Quatre fonds financent déjà de petites entreprisesBabacar Gning distingue ces projets des quatre fonds déjà constitués et enregistrés au Sénégal, dont il chiffre la taille cumulée à 85 milliards de francs CFA. Ces fonds interviennent auprès de petites entreprises sénégalaises. Les deux nouveaux projets élargiraient la place du capital-investissement dans le financement de l’énergie et de l’habitat.
Dans la région de Thiès, le solaire figure déjà dans le portefeuille présenté par le FONSIS. La centrale de Ten Mérina, opérationnelle depuis octobre 2017, dispose d’une puissance de 30 mégawatts. Le fonds souverain chiffre à 28 milliards de francs CFA l’investissement réalisé pour cette installation.
Investisseurs et entreprises réunis à DakarL’AVCA a programmé deux journées de rencontres, les 19 et 20 novembre, accueillies au siège du FONSIS à Dakar. Selon Babacar Gning, le rapprochement des gestionnaires de fonds et des entreprises doit aider les uns à identifier des projets à financer et les autres à trouver des partenaires. Le FONSIS entend également travailler avec l’association sur des propositions fiscales et réglementaires pour attirer davantage d’investissements en Afrique de l’Ouest francophone.
Photographie de Ndeyemami · Licence CC BY-SA 4.0.