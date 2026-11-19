Le FONSIS vise 531 milliards de FCFA pour les renouvelables et l’immobilier

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:51 | Lu 80 fois Rédigé par Seyelatyr

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques prépare deux fonds, l’un pour les énergies renouvelables, l’autre pour l’immobilier et la location-vente. Son directeur général, Babacar Gning, en a précisé les montants jeudi 19 novembre à Dakar, lors d’une rencontre sur le capital-investissement en Afrique francophone.





Le directeur général du FONSIS a détaillé ces deux projets en marge de la rencontre régionale de l’Association africaine du capital-investissement (AVCA), dans des

Quatre fonds financent déjà de petites entreprises Babacar Gning distingue ces projets des quatre fonds déjà constitués et enregistrés au Sénégal, dont il chiffre la taille cumulée à 85 milliards de francs CFA. Ces fonds interviennent auprès de petites entreprises sénégalaises. Les deux nouveaux projets élargiraient la place du capital-investissement dans le financement de l’énergie et de l’habitat.

Dans la région de Thiès, le solaire figure déjà dans le portefeuille présenté par le FONSIS. La centrale de Ten Mérina, opérationnelle depuis octobre 2017, dispose d’une puissance de 30 mégawatts. Le fonds souverain chiffre à 28 milliards de francs CFA l’investissement réalisé pour cette installation.

Investisseurs et entreprises réunis à Dakar L’AVCA a programmé deux journées de rencontres, les 19 et 20 novembre, accueillies au siège du FONSIS à Dakar. Selon Babacar Gning, le rapprochement des gestionnaires de fonds et des entreprises doit aider les uns à identifier des projets à financer et les autres à trouver des partenaires. Le FONSIS entend également travailler avec l’association sur des propositions fiscales et réglementaires pour attirer davantage d’investissements en Afrique de l’Ouest francophone.

Photographie de Ndeyemami · Licence CC BY-SA 4.0.

Pour le fonds consacré aux énergies renouvelables, le FONSIS vise 200 millions d’euros, soit environ 131,2 milliards de francs CFA. Le fonds immobilier, qui doit notamment servir au financement par la location-vente, pourrait atteindre 400 milliards de francs CFA. Les objectifs présentés par Babacar Gning représentent ainsi, ensemble, un peu plus de 531 milliards de francs CFA.Le directeur général du FONSIS a détaillé ces deux projets en marge de la rencontre régionale de l’Association africaine du capital-investissement (AVCA), dans des propos recueillis par l’Agence de presse sénégalaise . Les deux fonds sont en préparation. Aucun calendrier de souscription ou de premier investissement n’a été précisé dans cette annonce.Babacar Gning distingue ces projets des quatre fonds déjà constitués et enregistrés au Sénégal, dont il chiffre la taille cumulée à 85 milliards de francs CFA. Ces fonds interviennent auprès de petites entreprises sénégalaises. Les deux nouveaux projets élargiraient la place du capital-investissement dans le financement de l’énergie et de l’habitat.Dans la région de Thiès, le solaire figure déjà dans le portefeuille présenté par le FONSIS. La centrale de Ten Mérina, opérationnelle depuis octobre 2017, dispose d’une puissance de 30 mégawatts. Le fonds souverain chiffre à 28 milliards de francs CFA l’investissement réalisé pour cette installation.L’AVCA a programmé deux journées de rencontres, les 19 et 20 novembre, accueillies au siège du FONSIS à Dakar. Selon Babacar Gning, le rapprochement des gestionnaires de fonds et des entreprises doit aider les uns à identifier des projets à financer et les autres à trouver des partenaires. Le FONSIS entend également travailler avec l’association sur des propositions fiscales et réglementaires pour attirer davantage d’investissements en Afrique de l’Ouest francophone.

Seyelatyr

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