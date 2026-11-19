À Abidjan, Babacar Diop a puisé dans l’histoire du chemin de fer pour expliquer ce qui rapproche sa ville de Treichville. À Thiès, a-t-il rappelé, le rail a attiré des familles venues notamment du Mali, de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin et du Cap-Vert. Leurs enfants ont grandi dans les quartiers de la ville. Le maire voit dans cette histoire un point commun avec la commune ivoirienne, où il s’est adressé jeudi aux participants du forum Treich-Economia.

Une distinction pour celles et ceux qui accueillent Babacar Diop souhaite donner à cette histoire commune une traduction dans la vie des deux municipalités. La médaille qu’il propose distinguerait, chaque année, des personnes ou des institutions pour leurs actions en faveur de l’hospitalité et de l’intégration. Il a proposé pour parrains d’honneur les présidents sénégalais et ivoirien, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara. Son discours présente le principe de la distinction. Les modalités de sélection et la date d’une première remise restent à définir.

Dans cette coopération entre collectivités, l’élu thiessois réserve aussi une place aux étudiants, aux artistes et aux sportifs. Il souhaite que les échanges se nouent directement entre les habitants des deux villes.

Des équipements gratuits jusque dans les quartiers périphériques Le forum portait également sur la rénovation urbaine, l’embellissement et le financement des villes. Sur ces questions, le maire de Thiès a défendu l’accès à des lieux de rencontre gratuits. Parmi ses exemples figuraient les terrains de sport, les bibliothèques municipales, les maisons de la jeunesse et les jardins publics.

Babacar Diop a appelé les élus à regarder où ces équipements sont implantés et qui peut réellement les fréquenter. Il a particulièrement évoqué les jeunes, les femmes, les personnes vulnérables et les habitants des quartiers périphériques.

