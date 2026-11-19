Un mois d’expositions, de Dakar aux régions

Pour illustrer les obstacles que rencontrent les artistes, Bassirou Diomaye Faye a pris l’exemple d’une œuvre créée à Kinshasa. Son auteur devrait pouvoir la présenter à Dakar et trouver un acquéreur à Nairobi, a-t-il défendu dans son discours d’ouverture, rapporté par l’APS. Le président a appelé à s’appuyer sur la Zone de libre-échange continentale africaine pour faciliter ce parcours.La République démocratique du Congo est le pays invité d’honneur de cette édition. Avant son allocution, le chef de l’État a parcouru l’exposition internationale, puis rejoint le chapiteau installé devant l’ancien palais de justice. Des ministres de la Culture du Bénin, du Cap-Vert, de Guinée-Bissau et du Mali ont assisté à la cérémonie. Le chanteur Omar Pène y a pris la parole pour souhaiter une paix durable au Sénégal.La Biennale réunit 79 artistes dans sa sélection officielle et se poursuit jusqu’au 19 décembre. Le programme OFF se déploie aussi dans la région de Thiès. Les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs accueillent une exposition collective et plusieurs lieux de Saly participent à cette édition.