Coupures d’électricité : le ras-le-bol gagne les ménages à Thiès

À Carrière, dans la commune de Thiès, certains habitants expliquent devoir désormais adapter leur quotidien aux coupures. Ventilateurs à l’arrêt, connexion internet interrompue, téléphones à recharger en urgence : chaque interruption devient rapidement une source de désagréments.





« On peut avoir le courant et, quelques minutes plus tard, tout s’arrête. Le problème, c’est qu’on ne sait pas combien de temps cela va durer », témoigne Abib, un habitant du quartier.





Pour lui, les familles sont obligées de prendre certaines précautions : charger les téléphones dès le retour de l’électricité, garder des lampes à portée de main ou mettre certains appareils de côté.





Les travailleurs directement touchés

Les conséquences sont également importantes pour ceux qui travaillent avec des équipements électriques. Étudiants suivant des cours en ligne, travailleurs indépendants, tailleurs, coiffeurs, soudeurs ou menuisiers peuvent être contraints de suspendre leurs activités.





Aly, étudiant, explique que les interruptions affectent directement son travail.





« Je travaille avec mon ordinateur et j’ai besoin d’une connexion internet. Quand le courant coupe, je peux parfois continuer quelques minutes grâce à la batterie. Mais lorsque la coupure se prolonge, je suis obligé d’arrêter », raconte-t-il.





Pour les petits métiers, chaque heure d’interruption peut représenter une perte financière. Une machine immobilisée signifie parfois une commande retardée, un client qui repart ou une journée de travail partiellement perdue.





Batteries, lampes et groupes électrogènes : des dépenses supplémentaires

Face aux coupures, certains ménages cherchent à s’équiper pour limiter les désagréments. Power banks, batteries, lampes rechargeables, onduleurs et groupes électrogènes sont utilisés comme solutions de secours.





Mais ces équipements représentent des dépenses supplémentaires pour les familles.





« Nous avons dû acheter des power banks pour pouvoir recharger les téléphones et avoir un peu de lumière lorsque le courant part. Ce sont des dépenses supplémentaires. Tout le monde n’a pas les moyens de s’équiper », déplore Bocar.





Les commerçants craignent pour leurs marchandises

Les petits commerces de Thiès sont également concernés. Les boutiques disposant de réfrigérateurs ou de congélateurs doivent notamment surveiller leurs produits lorsque les interruptions se prolongent.





« Quand le courant coupe pendant plusieurs heures, nous sommes obligés de surveiller les produits. Pour certains aliments, une longue interruption peut poser problème », explique Malick, boutiquier.





Dans les activités qui utilisent des machines électriques, les conséquences sont également immédiates.





« Quand le courant part, certaines machines ne fonctionnent plus. Les clients attendent ou repartent. À la fin de la journée, cela se ressent sur les recettes », témoigne Alima, vendeuse de jus.





Les coupures nocturnes compliquent le sommeil

La situation devient particulièrement difficile lorsque les interruptions interviennent pendant la nuit, notamment en période de forte chaleur.





Sans ventilateur ni climatiseur, certaines familles doivent composer avec des conditions de sommeil difficiles.





« Quand le courant coupe pendant la nuit, toute la maison se réveille. Avec la chaleur, les enfants ont du mal à dormir. On attend simplement que le courant revienne », raconte Lamine.





Les Thiessois demandent surtout des explications

Au-delà des désagréments, plusieurs usagers souhaitent surtout obtenir davantage d’informations sur l’origine et la durée des coupures.





S’agit-il de travaux sur le réseau, d’incidents techniques ou d’autres difficultés ? Les populations souhaitent notamment savoir à l’avance quand les interruptions sont susceptibles de se produire et combien de temps elles peuvent durer.





« Nous pouvons comprendre qu’il y ait des problèmes techniques. Mais il faut nous expliquer ce qui se passe et nous donner une idée de la durée des coupures. C’est surtout cette incertitude qui est difficile à supporter », estime un habitant.





Pour les populations concernées, l’électricité est devenue indispensable à presque tous les aspects de la vie quotidienne : travailler, étudier, conserver les aliments, communiquer ou simplement dormir dans de bonnes conditions.



À Thiès, les habitants espèrent ainsi retrouver un service plus stable et disposer d’une information claire lorsque des interruptions sont inévitables.

