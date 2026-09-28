|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Cambriolage de l’IMCEC : des malfaiteurs armés échangent des tirs avec les gendarmes à Mbirdiam
Une opération de cambriolage visant l’IMCEC aurait dégénéré en affrontement entre des malfaiteurs armés et les éléments de la gendarmerie nationale, dans la zone de Mbirdiam Guinaw Rail, dans la commune de Keur Moussa.
|
Lundi 28 Septembre 2026 - 15:42 Dodel : 100 000 FCFA pour les célibataires, 50 000 FCFA pour les femmes déjà mariées
|
Lundi 28 Septembre 2026 - 15:39 Zac Mbao : il essayait les motos avant de disparaître, 1,455 million FCFA retrouvé
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : Ouverture de la Foire Internationale, un carrefour pour l'inclusion numérique et l'entrepreneuriat
Thiès : une nuit pluvieuse marque le passage à jeudi
Actualités
Maalaw d’Or : Ngouda Dieng sacré « Thièssois de l’année 2026 »
Malaw d’Or 2026 : Serigne Ndiaye distingué pour son engagement en faveur du patriotisme et de la citoyenneté
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com