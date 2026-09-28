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Cambriolage de l’IMCEC : des malfaiteurs armés échangent des tirs avec les gendarmes à Mbirdiam


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 19:27 | Lu 65 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une opération de cambriolage visant l’IMCEC aurait dégénéré en affrontement entre des malfaiteurs armés et les éléments de la gendarmerie nationale, dans la zone de Mbirdiam Guinaw Rail, dans la commune de Keur Moussa.


Cambriolage de l’IMCEC : des malfaiteurs armés échangent des tirs avec les gendarmes à Mbirdiam
Selon les premières informations rapportées sur place, les individus auraient pris pour cible les locaux de l’IMCEC avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule. Alertés, les gendarmes se seraient lancés à leur poursuite.
La fuite aurait ensuite donné lieu à des échanges de tirs entre les suspects et les forces de l’ordre. Dans leur progression, les malfaiteurs auraient abandonné un véhicule de type Mitsubishi 4x4, retrouvé immobilisé dans une zone située à proximité de la route en latérite, derrière le village de Mbirdiam.
 
Une image diffusée sur les réseaux sociaux montre effectivement le véhicule, stationné dans une végétation dense, à proximité d’un mur. La présence des gendarmes sur les lieux est également signalée pour effectuer les constatations et les premières vérifications.
 
Pour l’heure, les circonstances exactes du cambriolage, le montant ou les biens emportés, ainsi que l’identité et le nombre des suspects ne sont pas officiellement établis dans les éléments disponibles. Il n’est pas non plus possible, à ce stade, de confirmer un éventuel blessé ou une interpellation.
 
La gendarmerie devrait poursuivre les investigations afin de retrouver les auteurs présumés et déterminer précisément le déroulement de cette opération.


Lat Soukabé Fall

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