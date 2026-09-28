Cambriolage de l’IMCEC : des malfaiteurs armés échangent des tirs avec les gendarmes à Mbirdiam

La fuite aurait ensuite donné lieu à des échanges de tirs entre les suspects et les forces de l’ordre. Dans leur progression, les malfaiteurs auraient abandonné un véhicule de type Mitsubishi 4x4, retrouvé immobilisé dans une zone située à proximité de la route en latérite, derrière le village de Mbirdiam.



Une image diffusée sur les réseaux sociaux montre effectivement le véhicule, stationné dans une végétation dense, à proximité d’un mur. La présence des gendarmes sur les lieux est également signalée pour effectuer les constatations et les premières vérifications.



Pour l’heure, les circonstances exactes du cambriolage, le montant ou les biens emportés, ainsi que l’identité et le nombre des suspects ne sont pas officiellement établis dans les éléments disponibles. Il n’est pas non plus possible, à ce stade, de confirmer un éventuel blessé ou une interpellation.



La gendarmerie devrait poursuivre les investigations afin de retrouver les auteurs présumés et déterminer précisément le déroulement de cette opération.

Selon les premières informations rapportées sur place, les individus auraient pris pour cible les locaux de l’IMCEC avant de prendre la fuite à bord d’un véhicule. Alertés, les gendarmes se seraient lancés à leur poursuite.