D’après les résultats publiés par le CNOSF, Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Sidibé ont perdu leur huitième de finale contre les Chiliens Gael Arias Saldias et Francisco Farias Valdivia, 17-21 puis 20-22.

Dans le tableau féminin, Nafi Ségnane et Aminata Tine se sont inclinées face aux Mexicaines Celia Yazbeth Lopez Higuera et Angela Perez Araujo, 13-21 puis 14-21.

Deux équipes sorties de la phase de poules

Le tournoi masculin avait commencé par une victoire sénégalaise contre les Palaos, samedi 31 octobre. Sidibé et Ciss avaient remporté les deux manches, 21-11 et 21-12, en 31 minutes.

Le lendemain, les Suédois Casper Tjernqvist et Henrik Brus ont déclaré forfait pour blessure. Les Sénégalais ont ensuite perdu contre les Turcs Freddie Jude Foks et Polat Kemal Eser, 12-21 et 15-21. Ils ont terminé deuxièmes de la poule F, une place qui leur ouvrait directement les huitièmes.

Chez les filles, le premier succès contre le Cap-Vert, le 31 octobre, avait été suivi d’une deuxième victoire contre la République dominicaine, dimanche 1er novembre. Ségnane et Tine avaient battu Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero, 21-17 et 21-19.

Les Sénégalaises ont ensuite perdu contre la Malaisie, 15-21 et 14-21. Avec deux victoires et une défaite, elles se sont qualifiées parmi les meilleures troisièmes.

Le tournoi de Saly se poursuit avec les quarts de finale et les demi-finales programmés mardi 3 novembre. Les rencontres pour les médailles de bronze et d’or sont prévues mercredi 4 novembre.

Sources : CNOSF ; APS, garçons ; APS, filles ; Volleyball World, garçons ; Volleyball World, filles.

Photo d’archives : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Vignettes recadrées automatiquement par le site.

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