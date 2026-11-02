Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Beach-volley à Saly : les deux paires sénégalaises éliminées en huitièmes


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 18:20 | Lu 57 fois Rédigé par Seyelatyr


Les garçons ont cédé devant le Chili et les filles face au Mexique, lundi 2 novembre. Le Sénégal quitte les deux tableaux du tournoi de beach-volley des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.


Plage de Saly, mai 2023. Photographie d’archives d’illustration ; elle ne montre pas les rencontres des JOJ du 2 novembre 2026. Photo : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0.
Plage de Saly, mai 2023. Photographie d’archives d’illustration ; elle ne montre pas les rencontres des JOJ du 2 novembre 2026. Photo : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0.

D’après les résultats publiés par le CNOSF, Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Sidibé ont perdu leur huitième de finale contre les Chiliens Gael Arias Saldias et Francisco Farias Valdivia, 17-21 puis 20-22.

Dans le tableau féminin, Nafi Ségnane et Aminata Tine se sont inclinées face aux Mexicaines Celia Yazbeth Lopez Higuera et Angela Perez Araujo, 13-21 puis 14-21.

Deux équipes sorties de la phase de poules

Le tournoi masculin avait commencé par une victoire sénégalaise contre les Palaos, samedi 31 octobre. Sidibé et Ciss avaient remporté les deux manches, 21-11 et 21-12, en 31 minutes.

Le lendemain, les Suédois Casper Tjernqvist et Henrik Brus ont déclaré forfait pour blessure. Les Sénégalais ont ensuite perdu contre les Turcs Freddie Jude Foks et Polat Kemal Eser, 12-21 et 15-21. Ils ont terminé deuxièmes de la poule F, une place qui leur ouvrait directement les huitièmes.

Chez les filles, le premier succès contre le Cap-Vert, le 31 octobre, avait été suivi d’une deuxième victoire contre la République dominicaine, dimanche 1er novembre. Ségnane et Tine avaient battu Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero, 21-17 et 21-19.

Les Sénégalaises ont ensuite perdu contre la Malaisie, 15-21 et 14-21. Avec deux victoires et une défaite, elles se sont qualifiées parmi les meilleures troisièmes.

Le tournoi de Saly se poursuit avec les quarts de finale et les demi-finales programmés mardi 3 novembre. Les rencontres pour les médailles de bronze et d’or sont prévues mercredi 4 novembre.

Sources : CNOSF ; APS, garçons ; APS, filles ; Volleyball World, garçons ; Volleyball World, filles.

Photo d’archives : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0 1.0. Vignettes recadrées automatiquement par le site.

Contact de la rédaction : 77 531 25 79 — Pour vos couvertures médiatiques.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Lundi 2 Novembre 2026 - 12:36 À Saly, Tine et Ségnane remportent un deuxième match aux JOJ

Dimanche 1 Novembre 2026 - 09:04 JOJ Dakar 2026 : la cérémonie d’ouverture célébrée à Diamniadio

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles
À Thiès, Abdou Aziz Badji a défendu la transformation des récoltes, la conservation des surplus et la place des femmes dans les politiques nutritionnelles.

Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre
Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.

Actualités

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...

LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

- 28/10/2026 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 28 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction