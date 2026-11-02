Selon la convocation de l’Assemblée nationale rapportée par l’APS, le projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative sera examiné mardi 3 novembre à 10 heures. Le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan doit le défendre devant les députés.

Un retour après le renvoi du 27 octobre

Le 27 octobre, à la demande du gouvernement, le texte avait été renvoyé à la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Cheikh Diba avait invoqué l’article 84 du règlement intérieur pour poursuivre les discussions. Le président de l’Assemblée, Ousmane Sonko, avait acté ce renvoi et demandé à la conférence des présidents de commission de fixer un calendrier.

Un deuxième rejet en commission

Dans son communiqué du 31 octobre, le ministère fait état d’un deuxième rejet, intervenu la veille. Il indique avoir répondu, le 30 octobre, à un mémorandum reçu le 26, reprenant les préoccupations du groupe parlementaire Pastef sur les subventions énergétiques, les bourses de sécurité familiale et les dépenses prioritaires.

Le ministère évoque des ressources limitées et des difficultés d’accès aux marchés financiers. Il estime qu’une incertitude prolongée pourrait freiner les financements et accentuer les tensions de trésorerie. Il réaffirme sa volonté de poursuivre les échanges en plénière.

Sources : APS (2 novembre) ; MEFP (31 octobre) ; APS (27 octobre).

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