À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:44 | Lu 70 fois Rédigé par Seyelatyr

Abdou Aziz Badji, s’exprimant au nom du CNCR le 31 octobre à Thiès, a plaidé pour la transformation locale et une meilleure place des femmes dans les politiques nutritionnelles.





Selon lui, ces équipements doivent permettre de conserver les surplus agricoles dans de meilleures conditions. Il souhaite également que les femmes occupent une place centrale dans les politiques de nutrition.

Son plaidoyer porte aussi sur les médias. Abdou Aziz Badji estime que les productions et les plats locaux devraient bénéficier d’une meilleure visibilité afin d’encourager leur consommation.

Source : Développer les unités de transformation pour mieux valoriser les récoltes : Abdou Aziz Badji a défendu cette orientation samedi 31 octobre à Thiès. L’agropasteur intervenait au nom du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), rapporte Seneweb.Selon lui, ces équipements doivent permettre de conserver les surplus agricoles dans de meilleures conditions. Il souhaite également que les femmes occupent une place centrale dans les politiques de nutrition.Son plaidoyer porte aussi sur les médias. Abdou Aziz Badji estime que les productions et les plats locaux devraient bénéficier d’une meilleure visibilité afin d’encourager leur consommation.Source : Seneweb

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