Grains de mil à Ndiaganiao, en avril 2026. Photo d’illustration, sans lien avec la rencontre du CNCR à Thiès. Stany93 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Développer les unités de transformation pour mieux valoriser les récoltes : Abdou Aziz Badji a défendu cette orientation samedi 31 octobre à Thiès. L’agropasteur intervenait au nom du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), rapporte Seneweb.
Selon lui, ces équipements doivent permettre de conserver les surplus agricoles dans de meilleures conditions. Il souhaite également que les femmes occupent une place centrale dans les politiques de nutrition.
Son plaidoyer porte aussi sur les médias. Abdou Aziz Badji estime que les productions et les plats locaux devraient bénéficier d’une meilleure visibilité afin d’encourager leur consommation.
Source : Seneweb
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