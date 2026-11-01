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À Saly, les garçons sénégalais débutent les JOJ par une victoire en beach-volley


Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 08:54 | Lu 38 fois Rédigé par Seyelatyr


La paire masculine sénégalaise a battu les Palaos samedi 31 octobre à Saly. Mouhamed Moustapha Sidibé et Souleymane Seck Ciss se sont imposés en deux sets.


Plage de Saly, mai 2023. Image d’archives d’illustration ; elle ne montre pas le match des JOJ. Photo : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0.
Plage de Saly, mai 2023. Image d’archives d’illustration ; elle ne montre pas le match des JOJ. Photo : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0.
Trente et une minutes ont suffi aux représentants sénégalais pour remporter leur premier match du tournoi de beach-volley des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, selon l’APS.
Mouhamed Moustapha Sidibé et Souleymane Seck Ciss ont gagné la première manche 21 à 11, puis la seconde 21 à 12 face à la paire des Palaos.
Ce succès, obtenu à Saly, lance leur parcours dans la compétition.
Source : APS, 31 octobre 2026.
Photo d’archives : Moussa Kalamou Diop / Wikimedia Commons, CC0.


Seyelatyr

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