À Saly, Tine et Ségnane remportent un deuxième match aux JOJ

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:36 | Lu 65 fois Rédigé par Seyelatyr

Aminata Tine et Nafi Ségnane ont battu la République dominicaine dimanche 1er novembre. Les Sénégalaises se sont imposées en deux manches dans le tournoi féminin de beach-volley.





Cette rencontre du groupe F intervient après leur victoire contre le Cap-Vert, samedi. Le duo féminin avait ainsi gagné ses deux premiers matchs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

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Source : La paire sénégalaise a ajouté un deuxième succès à son parcours à Saly. Face à Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero, Aminata Tine et Nafi Ségnane ont remporté les deux sets, 21-17 puis 21-19, selon les résultats rapportés par l’APS dimanche.Cette rencontre du groupe F intervient après leur victoire contre le Cap-Vert, samedi. Le duo féminin avait ainsi gagné ses deux premiers matchs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.Source : APS

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