Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

À Saly, Tine et Ségnane remportent un deuxième match aux JOJ


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:36 | Lu 65 fois Rédigé par Seyelatyr


Aminata Tine et Nafi Ségnane ont battu la République dominicaine dimanche 1er novembre. Les Sénégalaises se sont imposées en deux manches dans le tournoi féminin de beach-volley.


Saly, ville hôte du beach-volley. Vue de plage en octobre 2019, archive ne montrant pas la compétition. Davric / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Saly, ville hôte du beach-volley. Vue de plage en octobre 2019, archive ne montrant pas la compétition. Davric / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
La paire sénégalaise a ajouté un deuxième succès à son parcours à Saly. Face à Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero, Aminata Tine et Nafi Ségnane ont remporté les deux sets, 21-17 puis 21-19, selon les résultats rapportés par l’APS dimanche.
Cette rencontre du groupe F intervient après leur victoire contre le Cap-Vert, samedi. Le duo féminin avait ainsi gagné ses deux premiers matchs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.
Seyelatyr
Source : APS.


Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 1 Novembre 2026 - 09:04 JOJ Dakar 2026 : la cérémonie d’ouverture célébrée à Diamniadio

Dimanche 1 Novembre 2026 - 08:59 Diass : les Assises du sport veulent élargir la place des disciplines

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles
À Thiès, Abdou Aziz Badji a défendu la transformation des récoltes, la conservation des surplus et la place des femmes dans les politiques nutritionnelles.

Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre
Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.

Actualités

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...

LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

- 28/10/2026 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 28 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction