Vers 23 heures, un boutiquier dit avoir été attaqué dans son commerce par trois hommes encagoulés. D’après son récit rapporté par la police, ils lui auraient pris 3,8 millions de FCFA et son téléphone après l’avoir frappé. L’homme avait déposé plainte contre X auprès des policiers.

La police rapproche cette plainte de deux autres vols à Thialy et à la ZAC 2. Elle indique qu’une transaction depuis le compte mobile money de la victime a permis d’identifier un suspect. Interpellé, celui-ci aurait désigné deux autres personnes, selon la même source.

Les enquêteurs annoncent avoir saisi deux motos et un coupe-coupe. Leur communication, relayée le 1er novembre, fait état du défèrement des trois mis en cause.

Sources : Police nationale ; Actusen.