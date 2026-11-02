Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : trois suspects déférés après des vols dans des boutiques


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 18:05 | Lu 83 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


La police de Nguint annonce avoir conduit trois personnes au parquet après plusieurs vols. L’affaire débute par une agression signalée le 9 octobre 2026 à la ZAC Nord.


Rue du quartier Nguinth à Thiès, photographiée le 14 juillet 2016. Cette archive ne montre ni les lieux précis des vols ni les personnes concernées. Photo : GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Rue du quartier Nguinth à Thiès, photographiée le 14 juillet 2016. Cette archive ne montre ni les lieux précis des vols ni les personnes concernées. Photo : GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Vers 23 heures, un boutiquier dit avoir été attaqué dans son commerce par trois hommes encagoulés. D’après son récit rapporté par la police, ils lui auraient pris 3,8 millions de FCFA et son téléphone après l’avoir frappé. L’homme avait déposé plainte contre X auprès des policiers.

La police rapproche cette plainte de deux autres vols à Thialy et à la ZAC 2. Elle indique qu’une transaction depuis le compte mobile money de la victime a permis d’identifier un suspect. Interpellé, celui-ci aurait désigné deux autres personnes, selon la même source.

Les enquêteurs annoncent avoir saisi deux motos et un coupe-coupe. Leur communication, relayée le 1er novembre, fait état du défèrement des trois mis en cause.

Sources : Police nationale ; Actusen.

Photo d’archives : GastelEtzwane / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Vignettes recadrées automatiquement par le site.



Thiesinfo seyelatyr

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles
À Thiès, Abdou Aziz Badji a défendu la transformation des récoltes, la conservation des surplus et la place des femmes dans les politiques nutritionnelles.

Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre
Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.

Actualités

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...

LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

- 28/10/2026 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 28 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction