Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:44 | Lu 74 fois Rédigé par Seyelatyr

Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.





Dans sa communication du 14 octobre, l’organisateur appelle les forces vives du territoire à se mobiliser autour du développement économique local. Le forum doit permettre des échanges sur les perspectives du département.

Source : À l’approche du 7 novembre, le CARE maintient à son agenda la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour. La rencontre est annoncée à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.Dans sa communication du 14 octobre, l’organisateur appelle les forces vives du territoire à se mobiliser autour du développement économique local. Le forum doit permettre des échanges sur les perspectives du département.Source : CARE, organisateur

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