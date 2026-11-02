Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Vue de plage à Saly en octobre 2019. Archive illustrant la localité, et non le forum ou son hôtel d’accueil. Davric / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
À l’approche du 7 novembre, le CARE maintient à son agenda la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour. La rencontre est annoncée à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.
Dans sa communication du 14 octobre, l’organisateur appelle les forces vives du territoire à se mobiliser autour du développement économique local. Le forum doit permettre des échanges sur les perspectives du département.
Source : CARE, organisateur
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