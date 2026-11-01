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JOJ Dakar 2026 : la cérémonie d’ouverture célébrée à Diamniadio


Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 09:04 | Lu 33 fois Rédigé par Seyelatyr


Le stade Abdoulaye-Wade a accueilli samedi 31 octobre la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Défilé des délégations, prestations artistiques et allumage de la vasque ont rythmé la soirée.


Bassirou Diomaye Faye lors d’une allocution le 26 mars 2024. Image d’archives ; elle ne représente pas l’ouverture des JOJ du 31 octobre 2026. Crédit : 7TV - AZACTU / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
Bassirou Diomaye Faye lors d’une allocution le 26 mars 2024. Image d’archives ; elle ne représente pas l’ouverture des JOJ du 31 octobre 2026. Crédit : 7TV - AZACTU / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
Le président Bassirou Diomaye Faye a proclamé l’ouverture des JOJ Dakar 2026 au terme des interventions officielles. La cérémonie s’est tenue à Diamniadio, avec la participation de jeunes athlètes et de représentants du mouvement olympique.
La programmation a accordé une large place aux expressions culturelles sénégalaises. Percussions, musique et danse ont accompagné les tableaux artistiques, tandis que la lutte traditionnelle était représentée à travers le « bakku ».
Le parcours de la flamme s’est achevé par l’allumage de la vasque. Selon l’APS, ce geste a été confié à deux jeunes escrimeurs, après un relais auquel ont notamment participé Jean-Pierre Bourhis, Saly Sarr et Amadou Dia Bâ.
Source : APS, 31 octobre 2026.
Image d’archives : 7TV - AZACTU / Wikimedia Commons, issue d’une allocution du 26 mars 2024, CC BY 3.0. Vignettes recadrées.


Seyelatyr

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