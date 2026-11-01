La programmation a accordé une large place aux expressions culturelles sénégalaises. Percussions, musique et danse ont accompagné les tableaux artistiques, tandis que la lutte traditionnelle était représentée à travers le « bakku ».
Le parcours de la flamme s’est achevé par l’allumage de la vasque. Selon l’APS, ce geste a été confié à deux jeunes escrimeurs, après un relais auquel ont notamment participé Jean-Pierre Bourhis, Saly Sarr et Amadou Dia Bâ.
Source : APS, 31 octobre 2026.
Image d’archives : 7TV - AZACTU / Wikimedia Commons, issue d’une allocution du 26 mars 2024, CC BY 3.0. Vignettes recadrées.