JOJ Dakar 2026 : la cérémonie d’ouverture célébrée à Diamniadio

Rédigé le Dimanche 1 Novembre 2026 à 09:04 | Lu 33 fois Rédigé par Seyelatyr

Le stade Abdoulaye-Wade a accueilli samedi 31 octobre la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse. Défilé des délégations, prestations artistiques et allumage de la vasque ont rythmé la soirée.

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