Selon la BCEAO, les transferts de monnaie électronique interopérables concernés doivent désormais passer par PI-SPI.

Les règles tarifaires

Pour les envois nationaux, la gratuité couvre un cumul quotidien de 8 000 FCFA par utilisateur et par participant, sans limite du nombre d’opérations. Au-delà, des frais de 0 à 0,8 % du montant hors taxes du transfert peuvent s’appliquer. Les réceptions restent gratuites, sans limite de montant ni de nombre d’opérations.

Ces conditions s’étendront aux transferts entre pays de l’UEMOA le 1er juin 2027.

Ces dispositions concernent notamment les échanges entre comptes bancaires et portefeuilles électroniques, ainsi qu’entre établissements de monnaie électronique ou de paiement.

Des notifications adressées aux usagers

Dans son édition du 2 novembre, Le Soleil rapporte que des clients ont reçu des notifications annonçant la suspension des anciens services Bank to Wallet et Wallet to Bank. Ces services permettaient de transférer de l’argent entre un compte bancaire et un portefeuille électronique. Les établissements concernés orientent désormais leur clientèle vers PI-SPI.

Les témoignages recueillis par le quotidien décrivent des usagers surpris par ce changement. Un client explique avoir reçu le message deux jours auparavant et dit ne pas avoir compris les nouvelles modalités. Un autre souligne la simplicité du service qu’il utilisait jusque-là.

Le parcours annoncé dans Maxit

De son côté, Orange Sénégal décrit dans une note d’information les fonctions prévues après l’intégration de PI-SPI dans Maxit. Une icône doit apparaître sur l’écran principal. L’utilisateur doit pouvoir créer un alias, l’identifiant nécessaire pour accéder aux services, puis effectuer des transferts vers d’autres types de comptes et recevoir de l’argent.

La note s’adresse aux détenteurs d’un compte Orange Money utilisant Maxit. Elle présente les possibilités annoncées à l’intégration du service, dont les transferts dans l’espace UEMOA et les paiements, sans fixer de date de disponibilité pour chaque client.

Sources : BCEAO ; Le Soleil ; Orange Sénégal.

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