Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

PI-SPI : les nouvelles règles des transferts entre banques et mobile money


Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 17:50 | Lu 112 fois Rédigé par Seyelatyr


Depuis ce 2 novembre, la réforme de la BCEAO encadre les transferts interopérables entre particuliers. Elle précise les conditions de gratuité et les frais possibles.


L’agence de la BCEAO à Ziguinchor en 2008. Photo d’archives : Ji-Elle / Wikimedia Commons, domaine public.
L’agence de la BCEAO à Ziguinchor en 2008. Photo d’archives : Ji-Elle / Wikimedia Commons, domaine public.

Selon la BCEAO, les transferts de monnaie électronique interopérables concernés doivent désormais passer par PI-SPI.

Les règles tarifaires

Pour les envois nationaux, la gratuité couvre un cumul quotidien de 8 000 FCFA par utilisateur et par participant, sans limite du nombre d’opérations. Au-delà, des frais de 0 à 0,8 % du montant hors taxes du transfert peuvent s’appliquer. Les réceptions restent gratuites, sans limite de montant ni de nombre d’opérations.

Ces conditions s’étendront aux transferts entre pays de l’UEMOA le 1er juin 2027.

Ces dispositions concernent notamment les échanges entre comptes bancaires et portefeuilles électroniques, ainsi qu’entre établissements de monnaie électronique ou de paiement.

Des notifications adressées aux usagers

Dans son édition du 2 novembre, Le Soleil rapporte que des clients ont reçu des notifications annonçant la suspension des anciens services Bank to Wallet et Wallet to Bank. Ces services permettaient de transférer de l’argent entre un compte bancaire et un portefeuille électronique. Les établissements concernés orientent désormais leur clientèle vers PI-SPI.

Les témoignages recueillis par le quotidien décrivent des usagers surpris par ce changement. Un client explique avoir reçu le message deux jours auparavant et dit ne pas avoir compris les nouvelles modalités. Un autre souligne la simplicité du service qu’il utilisait jusque-là.

Le parcours annoncé dans Maxit

De son côté, Orange Sénégal décrit dans une note d’information les fonctions prévues après l’intégration de PI-SPI dans Maxit. Une icône doit apparaître sur l’écran principal. L’utilisateur doit pouvoir créer un alias, l’identifiant nécessaire pour accéder aux services, puis effectuer des transferts vers d’autres types de comptes et recevoir de l’argent.

La note s’adresse aux détenteurs d’un compte Orange Money utilisant Maxit. Elle présente les possibilités annoncées à l’intégration du service, dont les transferts dans l’espace UEMOA et les paiements, sans fixer de date de disponibilité pour chaque client.

Sources : BCEAO ; Le Soleil ; Orange Sénégal.

Photo d’archives : Ji-Elle / Wikimedia Commons, domaine public. Vignettes recadrées automatiquement par le site.

Contact de la rédaction : 77 531 25 79 — Pour vos couvertures médiatiques.



Seyelatyr

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 25 Octobre 2026 - 17:50 EN DIRECT – Budget 2026 : PASTEF répond au Gouvernement

Dimanche 25 Octobre 2026 - 17:08 EN DIRECT – Budget 2026 : le Premier ministre face à la presse

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Actualité à Thiès

À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
À Thiès, le CNCR défend la transformation des produits agricoles
À Thiès, Abdou Aziz Badji a défendu la transformation des récoltes, la conservation des surplus et la place des femmes dans les politiques nutritionnelles.

Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre

Seyelatyr - 02/11/2026 - 0 Commentaire
Saly : le quatrième Forum économique de Mbour annoncé pour le 7 novembre
Le CARE annonce la quatrième édition du Forum économique du département de Mbour le 7 novembre 2026, à partir de 10 heures, à l’hôtel Le Flamboyant de Saly.

Actualités

Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus

- 30/10/2026 - 0 Commentaire
Thiès : dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus
L’hôpital régional de Thiès accueille une journée de dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l’utérus, en clôture de sa mobilisation pour Octobre rose. Selon un responsable de l’équipe...

LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026

- 28/10/2026 - 0 Commentaire
LE COMMUNIQUÉ ET NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2026
Le Conseil des Ministres s’est tenu le mercredi 28 octobre 2026, au Palais de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République....
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction