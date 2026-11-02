Saly, Ngaparou et Somone : rappel des restrictions nocturnes sur les motos

Rue de Saly Niakh Niakhal en juillet 2006. Archive illustrative, ne montrant pas un contrôle routier actuel. Jean-Claude Perez / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Rendue publique le 30 octobre et rapportée par l’APS, cette mesure concerne les trois communes de Ngaparou, Saly-Portudal et Somone. Elle émane du sous-préfet de Sindia, El Hadji Djiby Bocoum.
Les restrictions s’appliquent chaque nuit, de 18 heures à 7 heures, pendant la période du 31 octobre au 14 novembre 2026. L’arrêté prévoit une exception pour les personnes disposant d’une autorisation expresse délivrée par l’autorité administrative.
Source : APS
.