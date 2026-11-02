Saly, Ngaparou et Somone : rappel des restrictions nocturnes sur les motos

Rédigé le Lundi 2 Novembre 2026 à 12:43 | Lu 58 fois Rédigé par Seyelatyr

La circulation des motos de tout genre est interdite de 18 heures à 7 heures dans les communes de Ngaparou, Saly-Portudal et Somone, du 31 octobre au 14 novembre 2026, sauf autorisation expresse de l’autorité administrative.





Les restrictions s’appliquent chaque nuit, de 18 heures à 7 heures, pendant la période du 31 octobre au 14 novembre 2026. L’arrêté prévoit une exception pour les personnes disposant d’une autorisation expresse délivrée par l’autorité administrative.

Source : Rendue publique le 30 octobre et rapportée par l’APS, cette mesure concerne les trois communes de Ngaparou, Saly-Portudal et Somone. Elle émane du sous-préfet de Sindia, El Hadji Djiby Bocoum.Les restrictions s’appliquent chaque nuit, de 18 heures à 7 heures, pendant la période du 31 octobre au 14 novembre 2026. L’arrêté prévoit une exception pour les personnes disposant d’une autorisation expresse délivrée par l’autorité administrative.Source : APS

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