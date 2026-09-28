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Bargny : un chauffeur surprend son frère dans son sommeil et le tue à coups de briques


Rédigé le Lundi 28 Septembre 2026 à 15:23 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame familial a secoué le quartier de Wakhander, à Bargny. D. Lô, âgé de 25 ans, a perdu la vie après avoir été violemment agressé alors qu’il dormait. Son frère B. Lô, 26 ans, est soupçonné d’être l’auteur des coups mortels.


Bargny : un chauffeur surprend son frère dans son sommeil et le tue à coups de briques

Une violente querelle familiale s’est transformée en drame à Bargny. Dans le quartier de Wakhander, une affaire opposant deux frères a connu une issue tragique avec la mort de D. Lô, âgé de 25 ans.
 

Selon les informations rapportées, la victime se trouvait dans son sommeil lorsque son frère, B. Lô, âgé de 26 ans, l’aurait surpris avant de lui asséner plusieurs coups à l’aide d’une brique.
 

Les coups auraient notamment atteint la tête de la victime. Malgré la gravité de ses blessures, les secours n’ont malheureusement pas pu empêcher le décès du jeune homme.
 

Le drame a provoqué une vive émotion dans le quartier. Les habitants ont été particulièrement choqués par le fait que le conflit ait opposé deux membres d’une même famille.
 

Après les faits, le suspect aurait pris la fuite avant de se réfugier dans un mausolée. Il a finalement été interpellé par les forces de sécurité.
 

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les enquêteurs devront notamment établir l’origine de la dispute, le déroulement des événements et les conditions dans lesquelles l’agression a été commise.
 

L’affaire devrait désormais suivre son cours devant la justice. La procédure permettra également de déterminer les responsabilités sur la base des éléments recueillis par les enquêteurs.



Lat Soukabé Fall

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