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Accident de Ndande–Kébémer : huit morts, le ministre des Transports auprès des blessés à Louga


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 17:15 | Lu 42 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le bilan provisoire de la collision survenue vendredi soir sur la RN2 est passé à huit morts. Ce samedi, le ministre des Transports terrestres et aériens s’est rendu à l’hôpital régional de Louga pour s’informer de la prise en charge des victimes.


Sapeurs-pompiers et véhicule de secours : photo d’archives utilisée à titre d’illustration. Cette image ne montre pas l’accident de Ndande–Kébémer.
Sapeurs-pompiers et véhicule de secours : photo d’archives utilisée à titre d’illustration. Cette image ne montre pas l’accident de Ndande–Kébémer.

Deux décès supplémentaires ont porté à huit morts le bilan provisoire de l’accident survenu le vendredi 23 octobre sur l’axe Ndande–Kébémer. L’Agence de presse sénégalaise a rapporté cette évolution samedi, en citant une source sécuritaire.

Une collision survenue vendredi vers 21 heures

Le choc a impliqué un camion et un minicar de transport en commun sur la route nationale n° 2. D’après les informations recueillies par l’APS, six personnes ont perdu la vie sur les lieux et deux autres sont décédées après leur évacuation vers des structures sanitaires. L’agence situe l’accident aux environs de 21 heures et fait état de quatorze victimes au total.

Le chiffre de huit morts actualise ainsi le premier bilan diffusé après la collision. Il demeure présenté comme provisoire. Les causes précises du choc et les responsabilités des conducteurs ne sont pas établies dans les éléments consultés.

Une visite ministérielle à l’hôpital de Louga

Selon Le Soleil, le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdou Lahad Ndiaye, s’est rendu samedi à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Il y a pris des nouvelles des victimes et de leur prise en charge, tout en exprimant son soutien aux blessés.

Le ministre a également salué la mobilisation du personnel soignant. Cette visite est une nouvelle étape du suivi des victimes ; elle ne renseigne pas, à elle seule, sur l’évolution médicale individuelle de chaque blessé.

Au dernier point documenté ce samedi, l’information centrale reste donc l’alourdissement du bilan à huit décès et la prise en charge hospitalière des survivants. Aucun élément vérifié ne permet d’attribuer l’accident à une vitesse, à une manœuvre ou à une défaillance mécanique particulière.

Sources : APS, bilan actualisé du 24 octobre ; Le Soleil, visite du ministre à Louga.

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