Le renforcement des secours a fait l’objet de deux annonces distinctes ce samedi 24 octobre à Diamniadio. À l’inauguration de la 15e compagnie d’incendie et de secours, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué une enveloppe de 11 milliards de francs CFA prévue dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a présenté, de son côté, un programme d’infrastructures courant jusqu’en 2035.

Des crédits prévus pour la couverture territoriale

Selon les déclarations présidentielles rapportées par l’APS, ces crédits doivent contribuer à doter les départements encore dépourvus de compagnie d’incendie et de secours. Le chef de l’État a également annoncé la poursuite des efforts sur les équipements et les ressources humaines.

À Diamniadio, l’ouverture de la nouvelle compagnie doit réduire les distances d’intervention auparavant couvertes par la 14e compagnie dans le secteur de Rufisque. L’enjeu est de rapprocher les moyens de secours d’une zone qui accueille de nombreuses infrastructures.

Un programme de construction jusqu’en 2035

Le colonel Papa Ange Michel Diatta a détaillé un objectif de 187 casernes à l’horizon 2035, dont 80 sur la période 2025-2029. Selon ce responsable de la BNSP, sept départements ne disposent pas encore de caserne. Le programme prévoit aussi des capacités spécialisées pour certains accidents majeurs et les effondrements d’immeubles.

La coordination figure parmi les priorités, avec des centres de commandement destinés à centraliser et géolocaliser les appels. La Brigade entend également renforcer la formation et la médicalisation des secours, notamment par des ambulances adaptées.

Les deux annonces ne doivent pas être confondues : les 11 milliards évoqués concernent des crédits prévus pour la couverture territoriale, tandis que les 187 casernes constituent un objectif pluriannuel. Les dépêches consultées ne permettent pas de présenter cette somme comme le financement intégral du programme jusqu’en 2035, ni les constructions annoncées comme déjà réalisées.

Sources : APS, annonce des 11 milliards de crédits ; APS, programme de 187 casernes.

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