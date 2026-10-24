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Thiès : un homme battu après une tentative présumée de vol de moto Jakarta


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 16:04 | Lu 130 fois Rédigé par


Un homme a été pris à partie par des riverains à Thiès, puis évacué à l’hôpital, selon les éléments rapportés dans notre premier article. Il est mis en cause dans une tentative de vol de moto Jakarta ; un second homme aurait pris la fuite.


Montage d’illustration Thièsinfo : moto Jakarta et véhicule de police.
Montage d’illustration Thièsinfo : moto Jakarta et véhicule de police.

Un homme mis en cause dans une tentative de vol de moto Jakarta a été battu par des riverains à Thiès, avant d’être évacué à l’hôpital. C’est ce que rapporte le premier récit publié par Thièsinfo ce samedi 24 octobre 2026. Un second homme, présenté comme l’accompagnant, aurait quitté les lieux à moto.

Le conducteur aurait résisté

Selon ce récit, deux hommes circulant sur une même moto se seraient approchés d’un conducteur de Jakarta pendant la nuit et auraient tenté de lui prendre son engin. Le conducteur aurait résisté. La scène aurait alors attiré l’attention de riverains, qui seraient intervenus.

L’un des deux hommes aurait pris la fuite avec la moto sur laquelle ils étaient arrivés. L’autre aurait été maîtrisé, puis frappé par plusieurs personnes. Le récit initial indique que des personnes présentes auraient tenté de faire cesser les violences.

Une évacuation à l’hôpital rapportée

Le premier article fait également état de l’arrivée de policiers, puis de l’évacuation de l’homme blessé vers l’hôpital. Il mentionne l’ouverture d’une enquête, sans citer de confirmation officielle. Les éléments disponibles ne précisent pas l’évolution de son état de santé ni les suites de la procédure.

Précision du 24 octobre 2026 : le titre et le texte ont été reformulés pour mieux attribuer les accusations et les informations rapportées. Le terme « lynché » a été remplacé par « battu » ; le récit initial ne faisait état d’aucun décès.

Article initial : Hanne Abou.

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