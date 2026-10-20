Mort suspecte à Thiaroye-sur-Mer : trois arrestations et deux suspects recherchés

Une découverte macabre dans une chambre fermée à clé L’affaire a débuté après la découverte du corps sans vie de M. N. Ndoye dans une chambre située au rez-de-chaussée d’un immeuble de type R+3, dans le quartier Bagdad, à Thiaroye-sur-Mer. Alertés, les éléments de la brigade de recherches (BR) de Keur Massar se sont rendus sur place sur instruction du procureur de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.



Selon les informations rapportées par Seneweb, les enquêteurs sont arrivés sur les lieux à 20 h 19. La porte de la chambre étant fermée à clé, ils ont dû faire sauter le verrou avant de découvrir le jeune homme allongé sur un matelas.



L’examen visuel initial n’aurait révélé aucune blessure apparente. Les enquêteurs ont toutefois relevé plusieurs signes sur le corps, conduisant à la réalisation de constatations techniques et à des prélèvements destinés à éclaircir les circonstances de la mort.



La chambre contenait notamment un réfrigérateur, des denrées alimentaires, des bouteilles vides de boissons alcoolisées, des vêtements éparpillés et une bouteille renfermant un liquide rougeâtre. Les éléments de la Cellule nationale d’identification criminelle (CNIC) ont procédé à des opérations techniques afin de recueillir les indices susceptibles de faire avancer l’enquête.



Le corps a ensuite été transporté à la morgue de l’hôpital de Pikine, aux environs de 00 h 51. Une autopsie a été demandée au médecin légiste de l’hôpital de Grand-Yoff.

Une possible overdose au cœur des investigations Les premiers renseignements recueillis par les enquêteurs font état d’une possible consommation de substances stupéfiantes dans la chambre. Une overdose est ainsi évoquée comme une piste susceptible d’expliquer le décès du jeune homme.



D’après les déclarations rapportées dans le cadre de l’enquête, plusieurs personnes auraient passé la nuit dans cette chambre. La victime aurait présenté des difficultés respiratoires après avoir consommé une boisson contenant une substance suspecte.



Les personnes présentes auraient tenté de lui porter secours, sans parvenir à le réanimer. Elles auraient ensuite quitté les lieux, laissant le corps dans la chambre fermée à clé.



Ces éléments proviennent notamment des déclarations recueillies par les enquêteurs et doivent être confrontés aux résultats des examens médico-légaux. À ce stade, la cause exacte du décès ne peut donc pas être considérée comme définitivement établie.

Trois suspects interpellés par la brigade de recherches L’exploitation des données téléphoniques a permis aux enquêteurs de repérer six numéros ayant borné dans la zone des faits durant la nuit du drame. Le croisement de ces informations avec les autres éléments recueillis a conduit à l’identification de plusieurs personnes susceptibles d’avoir été présentes dans la chambre.



Le dimanche 18 octobre, les gendarmes ont procédé à plusieurs opérations à Sam Sam 3, à la Sicap Mbao et à la cité Damel.



Un premier suspect, A. Niang, âgé de 25 ans et conducteur de moto-taxi domicilié à Diamaguène Sicap Mbao, a été interpellé vers 12 h 30 à Sam Sam 3. Une perquisition menée dans sa chambre aurait permis de découvrir treize préservatifs.



Lors de son audition, il a déclaré avoir été appelé par Y. Diène, alias « Cheikh », pour rejoindre la chambre de Thiaroye-sur-Mer. Il affirme y avoir trouvé plusieurs personnes, dont la victime. Selon son récit, il aurait consommé une boisson contenant une substance stupéfiante avant d’assister au malaise de M. N. Ndoye.



Le suspect a également affirmé que les personnes présentes avaient tenté de réanimer la victime avant de quitter les lieux dans un mouvement de panique. Il aurait expliqué aux enquêteurs avoir suivi les instructions de Y. Diène et ne pas avoir alerté les forces de l’ordre.



Un deuxième suspect, A. Diop, âgé de 24 ans et exerçant comme plâtrier, a été interpellé à la Sicap Mbao. Après avoir initialement nié connaître Y. Diène, il aurait reconnu l’avoir transporté jusqu’à sa chambre le jour des faits. Il a déclaré avoir aperçu plusieurs individus dans les lieux, avant de repartir après une trentaine de minutes.

Un troisième suspect arrêté le 20 octobre Les recherches se sont poursuivies après ces premières interpellations. Le mardi 20 octobre, la brigade de recherches de Keur Massar a arrêté C. D. Ndiaye, âgé de 23 ans, originaire de Bamako et domicilié à Wakhinane Nimzatt, dans la commune de Guédiawaye.



Selon les informations rapportées par Seneweb, ce troisième suspect aurait reconnu sa présence dans la chambre au moment où la victime était en proie à un malaise. Il aurait expliqué avoir quitté les lieux sur instruction de Y. Diène.



Une tablette électronique découverte lors de la perquisition de sa chambre doit être transmise au Centre national de lutte contre la cybercriminalité pour exploitation. Les enquêteurs espèrent ainsi recueillir des éléments supplémentaires permettant de préciser les circonstances de la rencontre et les responsabilités éventuelles des différentes personnes impliquées.



Le même mardi, une reconstitution des faits a été organisée sur les lieux du drame, en présence des trois suspects interpellés.

Deux personnes activement recherchées L’enquête se poursuit également pour retrouver Y. Diène et S. J. Seck, présentés dans les informations publiées comme les deux principaux suspects encore en fuite.



Selon les renseignements rapportés par Seneweb, Y. Diène se trouverait en Gambie, tandis que S. J. Seck aurait pris la direction de la Mauritanie. Ces indications restent à confirmer par les investigations en cours.



Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer le déroulement exact des événements dans la chambre, la nature des substances éventuellement consommées et les raisons pour lesquelles les personnes présentes n’ont pas alerté immédiatement les secours ou les forces de l’ordre.

Des poursuites pour plusieurs infractions présumées D’après les informations publiées, les trois personnes interpellées sont poursuivies dans le cadre de l’enquête pour association de malfaiteurs, actes contre nature, mise en danger de la vie d’autrui, trafic de drogue, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire.



Ces qualifications pénales correspondent, à ce stade, aux poursuites rapportées dans le dossier et ne constituent pas une déclaration de culpabilité. La responsabilité individuelle de chaque suspect devra être déterminée par la justice, sur la base des preuves recueillies et des actes de procédure.



L’enquête devra notamment établir si la consommation d’une substance a effectivement provoqué le décès, si des personnes ont contribué à la survenue du drame et si certains indices ont été volontairement dissimulés.

Une affaire encore entourée de nombreuses zones d’ombre La mort de M. N. Ndoye soulève plusieurs questions auxquelles les investigations devront apporter des réponses. Pourquoi le jeune homme a-t-il été laissé seul dans la chambre après son malaise ? Quelles substances ont été consommées au cours de la rencontre ? Les examens médico-légaux permettront-ils de confirmer ou d’écarter la piste de l’overdose ?



Autant d’interrogations qui restent ouvertes au moment où les enquêteurs poursuivent leurs investigations et recherchent les deux suspects en fuite.



En attendant les conclusions de l’autopsie et les suites judiciaires, la prudence demeure nécessaire. Les faits rapportés devront être distingués des accusations et des déclarations recueillies au cours de l’enquête.