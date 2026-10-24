L’hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndièguène de Thiès répond à une mise en cause diffusée sur les réseaux sociaux. Dans des déclarations rapportées ce samedi 24 octobre par Seneweb et SeneNews, sa directrice, Mariama Cissokho, conteste le récit d’une proche d’une patiente décédée. Elle affirme que la prise en charge au sein de l’établissement a été appropriée.

Deux versions sur le parcours de soins

Selon le récit de la proche, tel que le rapporte SeneNews, la patiente aurait ressenti des douleurs après une césarienne pratiquée à Thiès, puis aurait été examinée et opérée à Louga. Cette femme attribue le décès à des complications qu’elle relie à un objet qui aurait été oublié lors de la première intervention. Il s’agit de son accusation, et non d’une conclusion médicale ou judiciaire établie.

La direction oppose un démenti à cette version. D’après les propos publiés par Seneweb, Mariama Cissokho dit avoir échangé avec la direction de l’hôpital de Louga ainsi qu’avec le chirurgien concerné. Elle assure qu’aucune compresse ni aucun objet n’a été oublié. Ces échanges sont rapportés par la directrice ; ils ne constituent pas un dossier médical consulté par Thièsinfo.

Une plainte annoncée pour lundi

La responsable s’est exprimée en marge d’une randonnée organisée par le Mouvement national des sages-femmes de la CSA. Elle a annoncé son intention de porter plainte contre l’auteure de la vidéo dès lundi 26 octobre. À ce stade, cette déclaration ne permet pas de présenter la plainte comme déjà déposée.

Les éléments publics consultés ne comprennent ni dossier médical complet ni expertise permettant de déterminer la cause du décès ou d’établir une responsabilité. L’information confirmée est la réponse publique de la direction à une accusation contestée. Le suivi de cette affaire devra distinguer les déclarations des parties des conclusions éventuellement établies par les instances compétentes.

Sources : Seneweb, déclarations de la direction, 24 octobre 2026 ; SeneNews, récit des accusations et réponse, 24 octobre 2026.

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