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Ndiaganiao : le FONSTAB veut ouvrir l’accès au financement aux éleveurs et aux femmes


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 17:30 | Lu 54 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Une rencontre de sensibilisation organisée vendredi à Ndiaganiao a porté sur l’accès au financement des activités d’élevage. Le FONSTAB annonce un accompagnement pour structurer les projets, alors que la localité n’aurait pas encore bénéficié de ses financements dans ce secteur.


Rencontre avec des acteurs de l’élevage de Ndiaganiao, précédemment publiée par Thièsinfo le 21 octobre. Photo d’archives ; elle ne représente pas la séance du FONSTAB du 23 octobre.
Rencontre avec des acteurs de l’élevage de Ndiaganiao, précédemment publiée par Thièsinfo le 21 octobre. Photo d’archives ; elle ne représente pas la séance du FONSTAB du 23 octobre.

À Ndiaganiao, dans le département de Mbour, l’accès au financement est au centre d’une nouvelle démarche du FONSTAB. Selon l’APS, son administratrice, Fatoumata Bakhoum Diouf, a rencontré vendredi des acteurs locaux pour présenter les possibilités d’accompagnement du Fonds, en amont du lancement de la campagne de vaccination du cheptel.

Aider les porteurs de projets à se structurer

L’administratrice explique que les éleveurs de cette commune connaissent encore peu les dispositifs proposés et que Ndiaganiao n’a pas encore bénéficié de financements du Fonds dans le domaine de l’élevage. L’objectif annoncé est d’accompagner les femmes et les éleveurs dans la constitution de groupements d’intérêt économique ou dans la préparation de demandes individuelles.

Elle évoque également la formation des coopératives aux techniques d’élevage. Le FONSTAB intervient notamment par la garantie de crédits, la bonification des taux, le refinancement des institutions financières et le cofinancement de projets. Il ne s’agit donc pas de l’annonce d’un versement déjà effectué à l’ensemble des participants.

Des démarches à distinguer selon le dispositif

Le nom officiel du FONSTAB est Fonds d’appui à la stabulation. Il figure aussi parmi les agences d’exécution du financement à coûts partagés du Programme de résilience des systèmes alimentaires, le FSRP. Ce mécanisme dispose de critères et d’un circuit de sélection propres.

La documentation officielle du FSRP prévoit, pour les projets d’élevage, un dépôt auprès des services départementaux de l’élevage et des productions animales, ou un enrôlement sur sa plateforme. Elle distingue une première soumission de la constitution d’un dossier plus complet après examen de recevabilité.

Ces indications constituent un repère pour les porteurs de projets. Elles ne signifient pas que toutes les offres présentées à Ndiaganiao relèvent du même guichet, ni qu’une demande est automatiquement acceptée. Le service départemental de l’élevage et le FONSTAB sont les interlocuteurs à solliciter pour identifier le mécanisme adapté et obtenir la liste des pièces demandées.

Sources : APS, rencontre de Ndiaganiao, 24 octobre 2026 ; FSRP, documentation officielle du guichet 1 ; MASAE, intitulé officiel du FONSTAB.

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