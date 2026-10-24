Les difficultés rencontrées vendredi par des automobilistes à Dakar relèvent, selon le ministère de l’Énergie et du Pétrole, d’un problème d’acheminement vers les stations-service. Dans un communiqué relayé par Seneweb et Le Soleil, la tutelle assure que les dépôts disposent de supercarburant et de gasoil.

Des stocks disponibles, des livraisons interrompues

Le ministère relie les perturbations à la grève générale de trois jours à laquelle ont participé les transporteurs d’hydrocarbures. L’arrêt des livraisons a affecté la disponibilité des produits dans certaines stations de la capitale, où des files d’attente ont été observées le 23 octobre.

Cette explication distingue deux étapes de l’approvisionnement : la présence de carburant dans les dépôts et son transport jusqu’aux points de vente. La tutelle affirme que la difficulté se situe dans cette seconde étape, plutôt que dans une absence de stocks.

Un réapprovisionnement annoncé à partir du samedi

La fin du mouvement, annoncée vendredi, doit permettre la reprise des rotations des transporteurs. Le communiqué prévoit le réapprovisionnement des stations concernées à partir du samedi 24 octobre et un retour progressif au fonctionnement habituel du réseau.

Le ministère demande aux usagers d’éviter les achats de précaution, susceptibles de compliquer cette reprise. Il ne fournit toutefois pas, dans les éléments publiés, une liste des stations réapprovisionnées ni un horaire de réouverture propre à chacune.

Pour cette édition du soir, il convient donc de distinguer l’annonce ministérielle d’un constat de terrain : la reprise des livraisons est annoncée, mais Thièsinfo ne dispose pas d’un relevé permettant d’affirmer que toutes les stations ont retrouvé une distribution normale. Les informations consultées portent principalement sur les perturbations observées à Dakar ; elles ne prouvent pas une rupture généralisée à Thiès ou dans l’ensemble du pays.

Sources : Seneweb, communiqué du ministère, 24 octobre 2026 ; Le Soleil, article de Mariama Dième repris par AllAfrica.

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