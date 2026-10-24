Le football de la région se joue sur plusieurs terrains ce week-end. À Thiès, le stade Lat Dior accueille une rencontre de Ligue 1 ce samedi. Wally Daan et Amitié FC ont des déplacements annoncés dimanche, tandis que Keur Madior vise un trophée national amateur dès ce soir. Tous les horaires ci-dessous sont ceux du Sénégal.

Ce samedi à Lat Dior : Diambars–HLM Dakar à 17 heures

Le programme de la deuxième journée de Ligue 1 publié par Dsports fixe Diambars–HLM Dakar à 17 heures au stade Lat Dior, samedi 24 octobre.

Les deux autres affiches annoncées ce samedi en Ligue 1 sont AJEL–Génération Foot à 16 h 30 au stade Ngalandou Diouf et Dakar SC–US Gorée à 16 h 30 à Yoff. La rencontre Linguère–Teungueth FC est reportée en raison du déplacement continental des Rufisquois.

Dimanche, Wally Daan et le Stade de Mbour en Ligue 1

Wally Daan doit affronter le Casa Sports à l’extérieur. Le club thiessois reste sur un nul 0-0 contre le Stade de Mbour. Les Stadistes reçoivent, eux, Guédiawaye FC dimanche à 16 h 30 au stade municipal de Nguékhokh, selon le programme publié. Le lieu mérite d’être retenu pour éviter un déplacement automatique vers Caroline-Faye.

Amitié FC en déplacement à Diourbel

En Ligue 2, Dsports annonce SONACOS–Amitié FC dimanche à 17 heures au stade Ely Manel Fall. L’affiche intéresse directement le public thiessois. L’horaire doit être confirmé auprès du club avant un déplacement, une indication différente ayant circulé dans d’autres programmes.

La journée a commencé vendredi par le succès 1-0 d’Oslo contre NGB. Thierno Samba Sarr a inscrit le but à la 50e minute, permettant à Oslo d’enchaîner une deuxième victoire. Ce résultat est acquis ; les rencontres du samedi et du dimanche restent des rendez-vous programmés.

Keur Madior joue une finale ce soir

La Coupe de la Ligue amateur propose Keur Madior de Mbour–Académie Kébémer à 19 heures au stade Aline Sitoé Diatta, ce samedi. Le club mbourois évolue en National 1, son adversaire en division régionale. Cette différence de niveau ne préjuge pas du résultat d’une finale.

Les deux équipes se sont qualifiées en gagnant leur demi-finale 1-0 : Keur Madior contre Espoirs de Guédiawaye, Académie Kébémer contre Diabel FC. Le vainqueur doit succéder à Africa Foot au palmarès de la compétition, rapporte Dsports.

Navétanes : Dexele–Tefess annoncé à Mbour

Une annonce publique relative à la Zone 1A de Mbour présente également Dexele–Tefess comme la finale du samedi 24 octobre. L’horaire et le lieu de cette finale n’ont pas pu être confirmés dans les éléments consultés. Ils ne doivent pas être déduits du programme des demi-finales. Les supporters sont invités à vérifier ces deux informations auprès de la zone avant de se déplacer.

Sources : Dsports, Ligue 1, Ligue 2, Coupe LFA ; annonce publique de la finale de Zone 1A.

Wally Daan, photographie d’équipe publiée par Thièsinfo en juillet 2025. Photo : Mame Mor Sougou Pro, crédit porté sur l’image. Archive distincte des rencontres annoncées ce week-end.

Thiesinfo seyelatyr