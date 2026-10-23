Mbour : quatre mois requis après une vidéo visant la gendarmerie

Le jugement reste attendu dans cette affaire examinée à Mbour. D’après L’Observateur, cité par Seneweb et DMedia le 22 octobre, un homme détenu depuis le 9 octobre doit être fixé sur son sort le 27 octobre 2026. Les quatre mois de prison ferme correspondent aux réquisitions du parquet, et non à une peine déjà prononcée.

Un incident lors d’un match de Navétanes

Selon ce récit, les faits débutent le 8 octobre au stade municipal de Nguékhokh, pendant la rencontre Renaissance–Diambars. L’intéressé filmait le match dans une zone interdite au public. Un gendarme lui aurait demandé de quitter cet espace ; il aurait refusé, puis tenté de franchir une barrière. Interpellé, il aurait été relâché peu après.

Les mêmes sources rapportent qu’il a ensuite diffusé sur WhatsApp et TikTok une vidéo visant la gendarmerie, réalisée à partir d’images d’un véhicule de service. Il a été de nouveau interpellé, puis placé sous mandat de dépôt.

À l’audience, il aurait reconnu ne pas disposer d’une carte professionnelle de presse et expliqué avoir agi sous l’effet de la colère. Le tribunal doit encore rendre sa décision.

Sources : Seneweb et DMedia, citant L’Observateur.

Thiesinfo seyelatyr