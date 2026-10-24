Teungueth FC aborde un déplacement décisif au Cameroun. Battu 2-0 à domicile par Colombe lors de la manche aller, le représentant sénégalais doit renverser cette situation pour rejoindre la phase de groupes de la Ligue des champions CAF. Le match retour est annoncé pour dimanche 25 octobre à 15 heures, heure de Dakar, au stade Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé.

À Yaoundé, gérer l’écart sans confondre vitesse et précipitation

Selon Wiwsport, la délégation de Teungueth FC est arrivée à Yaoundé jeudi 22 octobre. Les joueurs de Malick Daf connaissent leur contrainte : l’avantage pris par Colombe au Sénégal oblige les Rufisquois à produire un résultat nettement plus favorable au retour. Une simple victoire d’un but d’écart ne suffirait pas à combler le retard cumulé.

La lecture de cette confrontation doit se faire sur les deux manches. Le score du retour, pris isolément, ne permet pas toujours de connaître le qualifié. L’exemple de l’autre rencontre continentale jouée vendredi rappelle l’importance de ce calcul et des règles de départage.

Sundowns éliminé malgré deux matchs sans défaite

L’APS rapporte l’élimination de Mamelodi Sundowns par Wiliete SC. Après un nul 0-0 en Angola, le retour s’est achevé à 1-1 vendredi à Pretoria. Sundowns avait ouvert le score par Tashreeq Matthews à la 11e minute, avant l’égalisation de Mabululu à la 49e.

Le total des deux rencontres est donc resté à égalité. Wiliete a obtenu sa qualification grâce au but inscrit à l’extérieur, précise l’agence. Cet épisode montre pourquoi il serait trompeur de présenter n’importe quelle victoire de Teungueth comme automatiquement qualificative. Le scénario exact devra être évalué avec le score cumulé et les règles applicables.

Les U15 sénégalais battus par le Cameroun

Dans une compétition différente, les moins de 15 ans sénégalais ont été battus 3-0 par le Cameroun pour leur entrée en lice en Azerbaïdjan, selon le compte rendu publié samedi matin par Wiwsport. Le média indique que le groupe dirigé par Ousmane Diop a concédé deux buts rapprochés en première période avant le troisième but camerounais.

La FIFA répertorie les deux sélections dans le groupe K de sa Coupe du Monde et de son Festival U15. Le prochain adversaire annoncé pour les Sénégalais est la Grenade, dimanche. L’horaire précis doit être vérifié sur le programme officiel actualisé avant d’organiser le suivi de la rencontre.

Ces résultats ne concernent ni la sélection nationale A ni les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Pour les supporters, la distinction est essentielle : Teungueth dispute une qualification de club en Afrique, tandis que les U15 représentent leur pays dans une épreuve de jeunes en Azerbaïdjan.

Sources : Wiwsport, Teungueth FC ; APS, Sundowns–Wiliete ; Wiwsport, Sénégal–Cameroun U15 ; FIFA, équipes et groupes.

Teungueth FC, photographie d’équipe publiée en mai 2024. Photo : Teungueth FC, archives Thièsinfo. Cette image ne présente pas la composition retenue pour le déplacement au Cameroun.

Thiesinfo seyelatyr