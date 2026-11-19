Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la cérémonie. Il a insisté sur les difficultés particulières que rencontrent les femmes et les filles lorsqu’elles ne disposent pas de toilettes où elles peuvent s’isoler en sécurité. À l’école comme au marché, l’intimité des usagères fait partie des objectifs retenus par le ministère pour cette édition.
La remise des équipements s’est accompagnée d’une distribution de serviettes hygiéniques. Des femmes ont également reçu du matériel et des produits pour l’entretien quotidien des installations.
Photographie de Chérita Manga, sous licence CC BY-SA 4.0.