À Ndiébène Gandiol, la dotation présentée jeudi répond à deux besoins distincts. Soixante-cinq toilettes ont été mises à la disposition de familles démunies pour un usage à domicile. Six blocs d’hygiène ont été aménagés dans des lieux fréquentés par les habitants au cours de la journée, rapporte la RTS.Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présidé la cérémonie. Il a insisté sur les difficultés particulières que rencontrent les femmes et les filles lorsqu’elles ne disposent pas de toilettes où elles peuvent s’isoler en sécurité. À l’école comme au marché, l’intimité des usagères fait partie des objectifs retenus par le ministère pour cette édition.La remise des équipements s’est accompagnée d’une distribution de serviettes hygiéniques. Des femmes ont également reçu du matériel et des produits pour l’entretien quotidien des installations.