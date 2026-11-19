De Thiès à Saly, trois expositions à découvrir avec le OFF de Dak’Art

Rédigé le Jeudi 19 Novembre 2026 à 20:45 | Lu 69 fois Rédigé par Seyelatyr

Aux Manufactures de Thiès et au centre médico-sportif de Saly, deux expositions du OFF de la Biennale de Dakar sont au programme dès ce jeudi 19 novembre. Une troisième ouvre samedi, sur la piste des Charrettes à Saly Niakh Niakhal.



À Thiès, un mois d’exposition aux Manufactures Dans le quartier Dixième, les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs accueillent plusieurs artistes autour de « L’(Anti) fragilité ». La Biennale inscrit cette exposition pluridisciplinaire à son programme du 19 novembre au 19 décembre. Les horaires de visite annoncés vont de 8 h à 17 h. Le vernissage aura lieu en cours d’exposition, le vendredi 4 décembre à 18 h.

Cette date a aussi une place dans l’histoire du lieu. C’est le 4 décembre 1966, à Thiès, que Léopold Sédar Senghor prononçait le discours inaugural de la Manufacture nationale de tapisserie. L’établissement a pris le nom de Manufactures sénégalaises des arts décoratifs en 1973.

Deux adresses à Saly Au centre médico-sportif Léopold-Sédar-Senghor, la peinture est à l’honneur avec « Le jardin des chimères ». Proposée par Joëlle Le Bussy, l’exposition de Fodé Sidibé figure au programme du 19 novembre au 31 décembre. C’est celle des trois qui se prolonge le plus longtemps.

À Saly Niakh Niakhal, le rendez-vous de samedi se tient piste des Charrettes. Le vernissage de « Rythmes & Présences » est annoncé le 21 novembre à 19 h. Pour la suite de l’exposition, qui se termine le 19 décembre, le programme indique des visites de 16 h à 23 h, avec fermeture le lundi.

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Dans le quartier Dixième, les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs accueillent plusieurs artistes autour de « L’(Anti) fragilité ». La Biennale inscrit cette exposition pluridisciplinaire à son programme du 19 novembre au 19 décembre. Les horaires de visite annoncés vont de 8 h à 17 h. Le vernissage aura lieu en cours d’exposition, le vendredi 4 décembre à 18 h.Cette date a aussi une place dans l’histoire du lieu. C’est le 4 décembre 1966, à Thiès, que Léopold Sédar Senghor prononçait le discours inaugural de la Manufacture nationale de tapisserie. L’établissement a pris le nom de Manufactures sénégalaises des arts décoratifs en 1973.Au centre médico-sportif Léopold-Sédar-Senghor, la peinture est à l’honneur avec « Le jardin des chimères ». Proposée par Joëlle Le Bussy, l’exposition de Fodé Sidibé figure au programme du 19 novembre au 31 décembre. C’est celle des trois qui se prolonge le plus longtemps.À Saly Niakh Niakhal, le rendez-vous de samedi se tient piste des Charrettes. Le vernissage de « Rythmes & Présences » est annoncé le 21 novembre à 19 h. Pour la suite de l’exposition, qui se termine le 19 décembre, le programme indique des visites de 16 h à 23 h, avec fermeture le lundi.

Seyelatyr

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