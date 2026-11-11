À Darou Salam, quartier de Thiès, les organisateurs du Gamou de Serigne Bassirou Mbacké consacreront la journée du samedi 21 novembre 2026 à un hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Dans le reportage de Thièsinfo TV, un membre de la délégation précise que le rassemblement s’étendra sur deux jours, dès le vendredi 20 novembre.

Lectures du Coran et récitations de khassaïdes Le programme annoncé associe des lectures du Coran, des récitations de khassaïdes et des prières sur le Prophète. Les organisateurs évoquent aussi des prières pour la paix au Sénégal et pour la jeunesse. L’un d’eux explique le sens de cet hommage à Cheikh Ahmadou Bamba et revient sur le travail mené auprès des jeunes de Darou Salam.

Le préfet du département de Thiès a convoqué le comité départemental de développement pour examiner les préparatifs avec les organisateurs. Au cours de la rencontre, un intervenant a transmis les salutations du maire Babacar Diop et rappelé que le Gamou en est à sa 19e édition.

Un repérage pour le véhicule des sapeurs-pompiers Au nom du préfet, la représentante de la préfecture a demandé au comité de communiquer rapidement les dates et les itinéraires de certaines activités. Ces précisions doivent permettre aux équipes de préparer leurs déplacements. Elle a également demandé un repérage sur le terrain afin de déterminer, entre autres, où pourra stationner le véhicule des sapeurs-pompiers.

En clôture, elle a remercié les forces de défense et de sécurité, la Croix-Rouge et le médecin-chef pour leurs réponses aux besoins exprimés. Parmi les services sollicités pour accueillir les fidèles, elle a également cité l’ONAS pour l’assainissement, la SONAGED pour les déchets, la Senelec pour l’électricité et SEN’EAU pour l’approvisionnement en eau.

