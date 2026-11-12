Après vingt-quatre ans, la Oummah islamique se souvient de Cheikh Yacoub, figure emblématique de la paix et de la fraternité entre la Mauritanie et le Sénégal

Le vendredi 13 novembre 2026 marquera le vingt-quatrième anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yacoub Ould Cheikh Sidya, éminente figure religieuse et spirituelle dont le parcours exceptionnel demeure profondément ancré dans la mémoire collective de la Mauritanie, du Sénégal et, plus largement, de l’Afrique.

Homme de Dieu, de sagesse, de piété et de paix, Cheikh Yacoub fut de ces grandes personnalités dont l’influence dépasse les frontières et les générations. Sa vie, entièrement consacrée aux valeurs de l’islam, à l’enseignement de la tradition prophétique (Sounnah) et à la promotion de la fraternité humaine, constitue aujourd’hui encore un modèle de spiritualité, d’humilité et de générosité.

Issu d’une famille honorable, il a consacré une grande partie de son existence au rapprochement des communautés, à la solidarité entre les peuples et à la consolidation des liens historiques entre la Mauritanie et le Sénégal. Sa sagesse, son sens élevé du dialogue et son attachement à la coexistence pacifique ont fait de lui un acteur respecté du rapprochement entre les deux nations.

Son rôle lors des douloureux événements de 1989 reste particulièrement présent dans les mémoires. Dans un contexte marqué par de profondes tensions entre la Mauritanie et le Sénégal, son engagement en faveur de l’apaisement, du dialogue et de la réconciliation a contribué à préserver les relations humaines et fraternelles entre les populations des deux rives du fleuve Sénégal.

Cheikh Yacoub incarnait ainsi une vision généreuse de l’islam, fondée sur la tolérance, la compassion, le respect de l’autre et la recherche permanente de la paix. Au-delà de son statut de guide religieux, il était un véritable artisan de l’intégration africaine, convaincu que les frontières ne sauraient effacer les liens historiques, culturels, spirituels et humains entre les peuples.

À l’occasion de cette commémoration, la Oummah islamique, la famille du vénérable Cheikh ainsi que tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître invitent les fidèles à élever des prières pour le repos de son âme. Sa dépouille repose au cimetière de Balantiya, à Boutilimit, en Mauritanie. Mais son héritage, lui, demeure vivant dans les cœurs et les consciences de tous ceux qui ont été marqués par sa foi sincère, sa droiture, son humilité et son engagement au service de la paix.

Dans une note consacrée à cette commémoration, ses proches rappellent notamment que Cheikh Yacoub, guidé par une vision de la vie profondément enracinée dans la Sounnah du Prophète Mohammed (SAW) et les préceptes de l’islam, a laissé une empreinte indélébile par sa piété et son sens élevé des valeurs humaines. Cette célébration constitue également une occasion de rappeler l’importance de transmettre aux jeunes générations les enseignements et les valeurs qu’il a défendus tout au long de sa vie.

Pour immortaliser son œuvre et traduire dans les actes la reconnaissance des peuples mauritanien et sénégalais, une proposition mérite aujourd’hui une attention particulière des autorités des deux pays : donner le nom de « Pont Cheikh Yacoub » au nouvel ouvrage de franchissement du fleuve Sénégal à Rosso, actuellement en phase de finition.

Une telle initiative revêtirait une portée hautement symbolique. Ce pont ne serait pas seulement une infrastructure destinée à faciliter la circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Il deviendrait également un monument vivant de la paix, de la fraternité, du dialogue et de l’intégration africaine.

Baptiser cet ouvrage du nom de Cheikh Yacoub serait une manière forte de rendre hommage à un homme qui a consacré son existence au rapprochement des peuples et à la préservation de leur coexistence harmonieuse. Ce geste historique permettrait également à la Mauritanie et au Sénégal d’inscrire durablement dans leur patrimoine commun la mémoire d’une personnalité religieuse qui a transcendé les appartenances nationales pour défendre les valeurs universelles de l’humanité.

Vingt-quatre ans après sa disparition, le message de Cheikh Yacoub demeure d’une remarquable actualité. Dans un monde confronté aux divisions, aux incompréhensions et aux tensions, son parcours rappelle que la foi véritable doit être un facteur de rapprochement, de justice, de solidarité et de paix.

La Mauritanie et le Sénégal gagneraient à valoriser davantage l’héritage de cette grande figure du soufisme et de l’islam africain. Son exemple mérite d’être enseigné, célébré et transmis comme un patrimoine spirituel commun aux deux peuples.

En cette journée de recueillement, que les prières de la Oummah islamique accompagnent son âme. Puisse Allah, dans Son infinie miséricorde, lui accorder le Firdaws Al-A’la, aux côtés des prophètes, des véridiques et des pieux serviteurs.

Que Cheikh Yacoub Ould Cheikh Sidya demeure à jamais inscrit parmi les grandes figures qui ont œuvré pour la paix, la justice, la fraternité et la concorde entre les hommes. Puisse le futur pont de Rosso porter son nom et devenir, pour les générations présentes et futures, le symbole éternel de son combat pour l’unité et la fraternité entre la Mauritanie et le Sénégal.