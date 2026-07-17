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THIES - PHARMACIES DE GARDE : DU 18 AU 25 JUILLET 2026

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Décès de Papa Youssou Ndoye, Jaraaf de Ouakam et figure de la communauté lébou

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Cérémonies

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🔥SÉNÉGAL INFOS MATIN: Actualité au Sénégal 20 07 2026

20/07/2026
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11/07/2026
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Son existence a basculé après une accusation : M. Kassé livre un récit poignant

09/07/2026
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Conférence Internat et Externat Serigne Ousmane Ndiéguène – Édition 2026

19/07/2026
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Thiès : Lamine Aysa Fall célébré pour son départ à la retraite, un hommage à un parcours au service de l’éducation

07/07/2026
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CEREMONIE D'INAUGURATION ROND POINT THIERNO ABOU DIA EX MBOUR 1

05/07/2026
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TAKOUSANOU NABI – SOPANÉTÉ DE MBOUR 1: Hommage au Prophète Mouhammad (PSL)

23/06/2026
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26/06/2026
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18/11/2025
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28/07/2025
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13/07/2026
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23/06/2026
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