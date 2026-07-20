Inondations à Thiès : Cheikh Tidiane Dièye fait du canal de Nguinth une priorité

En visite dans plusieurs zones sensibles de Thiès, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé des mesures d’urgence pour l’hivernage en cours et la préparation de solutions durables. À Nguinth, Cheikh Tidiane Dièye a ordonné la poursuite du reprofilage du canal, la libération de la voie naturelle d’écoulement des eaux et la mise en place d’un comité régional de suivi.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué une importante visite de terrain dans plusieurs quartiers exposés aux inondations dans la ville de Thiès. La tournée ministérielle l’a notamment conduit à Mbambara-Tally, à Sampathé et au niveau du stratégique canal de Nguinth, dans la commune de Thiès-Nord.

Accompagné de ses services techniques, des autorités administratives et territoriales ainsi que des élus locaux, le ministre a expliqué que cette visite s’inscrivait dans la nouvelle approche du gouvernement en matière de prévention et de gestion des inondations : intervenir en amont, anticiper les risques et assurer un suivi rigoureux des travaux engagés.

La délégation comprenait notamment le maire de la Ville de Thiès, Dr Babacar Diop, le maire de Thiès-Nord, Mouhamadou Diakhaté, des représentants des communes concernées, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, les responsables de l’Office national de l’assainissement du Sénégal ainsi que les équipes de la Direction de la prévention et de la gestion des inondations.

« Encourager les populations et leur exprimer notre solidarité »

Prenant la parole à l’issue de la tournée, Cheikh Tidiane Dièye a d’abord salué l’accueil qui lui a été réservé par les populations de Thiès. Il a également remercié les autorités locales pour leur accompagnement et leur mobilisation autour de la problématique des inondations.

« Je voudrais, au nom de Monsieur le président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, de Monsieur le Premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, saluer la population de Thiès pour l’accueil qui m’est réservé et pour l’accompagnement durant cette visite dans la ville. »

Le ministre a rendu hommage à la résilience des habitants qui, depuis plusieurs années, subissent les conséquences des fortes pluies et les difficultés liées à l’évacuation des eaux.

« Nous sommes venus encourager les populations, leur exprimer notre solidarité et les féliciter pour leur résilience. Ce n’est pas évident, car cela fait des années que ces populations vivent des difficultés liées aux inondations. »

Mbambara-Tally : une station de pompage attendue avant le 31 juillet

La première étape de la tournée a conduit le ministre à Mbambara-Tally, où l’Office national de l’assainissement du Sénégal réalise une station destinée à renforcer le dispositif d’évacuation des eaux pluviales.

Selon Cheikh Tidiane Dièye, cet ouvrage devrait contribuer à soulager considérablement les populations de Mbambara et des quartiers environnants. Des instructions fermes ont été données pour accélérer l’exécution des travaux.

« J’ai donné des instructions fermes pour que ce travail soit terminé d’ici le 31 juillet. Nous espérons que, dès les prochaines pluies, la station pourra fonctionner correctement et soulager les populations. »

Pour le ministre, l’urgence commande de mettre rapidement en service les infrastructures déjà en chantier, tout en veillant à leur efficacité et à leur durabilité.

À Sampathé, des mesures transitoires pour faciliter l’écoulement des eaux

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue dans la commune de Thiès-Est, notamment au niveau du dalot de Sampathé. Dans cette zone également confrontée à des difficultés récurrentes, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé la mise en œuvre de mesures immédiates d’accompagnement et d’atténuation.

Le temps disponible avant les fortes pluies ne permettant pas toujours de réaliser de nouveaux ouvrages structurants, le ministère entend concentrer ses efforts sur le curage, le dégagement des passages, le pompage et l’amélioration de l’écoulement des eaux, aussi bien en amont qu’en aval de la voie ferrée.

« Cette année, il faut agir avec des mesures d’accompagnement et de mitigation. Le temps ne permet pas de réaliser immédiatement des ouvrages très structurants, mais nous devons tout faire pour faciliter l’écoulement des eaux en amont comme en aval du rail. »

L’objectif, a précisé le ministre, est d’éviter que les eaux retenues en amont n’envahissent les habitations, tout en s’assurant que leur évacuation vers l’aval ne crée pas de nouveaux dommages dans d’autres quartiers.

Canal de Nguinth : le reprofilage déjà engagé

La visite s’est achevée au niveau du canal de Nguinth, considéré comme l’un des principaux ouvrages naturels d’évacuation des eaux pluviales dans la partie nord de Thiès. Ce canal reçoit une partie importante des eaux provenant des zones situées en hauteur avant leur évacuation vers les exutoires.

Cheikh Tidiane Dièye a indiqué avoir été régulièrement saisi de la situation par le maire de la Ville, le maire de Thiès-Nord et le gouverneur de la région. Une mission technique de la DPGI avait d’ailleurs été envoyée sur les lieux avant sa visite.

« Le directeur de la prévention et de la gestion des inondations était ici il y a quelques jours. Après son rapport, je lui ai demandé d’anticiper et d’agir rapidement pour le reprofilage du canal. Ce travail est déjà en cours. Nous n’avons pas attendu ma visite pour le démarrer. »

Le reprofilage consiste notamment à rétablir la profondeur et la largeur nécessaires au passage des eaux, à enlever les dépôts de sable, les déchets et les autres obstacles qui ralentissent l’écoulement.

Le ministre a promis que les opérations seraient poursuivies et renforcées avant et pendant l’hivernage afin de limiter les risques d’inondation dans les quartiers riverains.

Des maisons construites sur la voie naturelle des eaux

Au-delà du curage et du reprofilage, la délégation a constaté l’existence d’un obstacle majeur : plusieurs constructions et occupations empiètent sur le tracé naturel du canal et empêchent l’évacuation normale des eaux.

Selon les explications fournies sur place, certaines maisons concernées auraient déjà fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre d’un précédent projet d’aménagement. Le ministre a demandé au gouverneur de la région de Thiès de travailler avec la commune afin d’examiner la situation de chaque occupation et de prendre les mesures administratives et légales nécessaires.

« J’ai donné des instructions au gouverneur, qui agira en étroite collaboration avec le maire de la commune, pour prendre les mesures administratives et légales nécessaires afin de libérer la voie d’eau et permettre à l’écoulement de se faire naturellement. »

Une fois les emprises libérées, les services techniques pourront procéder au déblaiement complet, poursuivre le nettoyage du canal et rétablir une circulation plus régulière des eaux pluviales.

Un comité régional placé sous l’autorité du gouverneur

Pour éviter la dispersion des responsabilités et assurer un suivi permanent des engagements, Cheikh Tidiane Dièye a annoncé la création d’un comité placé sous l’autorité du gouverneur de Thiès.

Cette instance devra réunir les communes concernées, la Ville de Thiès, l’ONAS, la DPGI, les sapeurs-pompiers, les services administratifs, les équipes techniques ainsi que les responsables des chemins de fer.

La présence des acteurs ferroviaires est jugée indispensable, plusieurs voies naturelles d’évacuation traversant ou longeant les emprises du chemin de fer. Le ministre a annoncé qu’il échangerait avec son collègue chargé des Transports afin de faciliter les interventions nécessaires.

« Le comité me soumettra un plan d’action. Ce plan sera suivi afin de lever les contraintes, de mobiliser les moyens et de concevoir le projet nécessaire pour le canal de Nguinth. »

Vers un projet structurant inscrit au budget de l’État

Au-delà des interventions d’urgence prévues pour l’hivernage, le gouvernement entend préparer un véritable projet structurant pour traiter durablement la question du canal de Nguinth.

Les études techniques devront permettre de déterminer les caractéristiques du futur ouvrage, son tracé définitif, ses différents exutoires ainsi que les ressources financières nécessaires à sa réalisation.

Le dossier sera ensuite porté au niveau des plus hautes autorités afin d’obtenir leur accompagnement et de prévoir les financements dans les prochaines programmations budgétaires.

« Le canal de Nguinth est une priorité. Le gouvernement est saisi. Nous allons concevoir le projet nécessaire et rechercher l’accompagnement des plus hautes autorités pour inscrire les ressources dans les lignes budgétaires. »

Une réponse attendue depuis plusieurs années

Dans les quartiers de Thiès-Nord, la réhabilitation du canal de Nguinth constitue une doléance ancienne. À chaque hivernage, les populations redoutent la montée des eaux, l’inondation des concessions et la dégradation des routes.

La visite du ministre et les engagements annoncés suscitent donc de fortes attentes. Les habitants espèrent que les opérations de reprofilage et de libération de la voie d’eau seront menées jusqu’à leur terme, mais aussi que le projet structurant annoncé dépassera le stade des études et des déclarations.

Cheikh Tidiane Dièye a assuré que son département resterait mobilisé aux côtés des collectivités territoriales et des populations.

« Les doléances des populations ont été entendues. Nous sommes à pied d’œuvre pour trouver des solutions pour cet hivernage, mais surtout pour mettre en place des réponses durables. Nous allons faire le nécessaire dans ce sens. »

Pour les autorités comme pour les populations, le véritable défi sera désormais de transformer les décisions annoncées sur le terrain en résultats concrets, avant que les fortes pluies ne mettent une nouvelle fois à l’épreuve les quartiers les plus vulnérables de la cité du rail.

Thiesinfo – Le portail de Thiès sur le Web

Article rédigé à partir de la déclaration du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement lors de sa visite des zones exposées aux inondations à Thiès.