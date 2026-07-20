Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine Dianté, s’est félicité du déroulement de l’opération d’audit des agents de l’État dans le département de Thiès, estimant que le rythme d’enrôlement est satisfaisant.

En déplacement au lycée Amary Ndack Seck, où est installé un centre d’audit, il a indiqué qu’à la mi-journée de lundi, près de 170 enseignants avaient déjà été enrôlés.

Le ministre a expliqué que les responsables des établissements avaient, dans un premier temps, transmis les effectifs des agents placés sous leur autorité. Cette phase sera suivie par une étape de certification de présence, au cours de laquelle les données de chaque agent seront envoyées au ministère de la Fonction publique.

Les équipes chargées de l’audit procéderont ensuite à une vérification sur le terrain afin de confirmer l’identité des agents et de comparer les informations recueillies avec les données transmises. Cette procédure comprend notamment la collecte des données biométriques et l’identification physique des agents.

Selon Mamadou Lamine Dianté, cette opération permettra à l’État de disposer d’une vision précise des effectifs réels de la fonction publique et de mieux maîtriser la masse salariale.

Le ministre a également souligné que les résultats de cet audit contribueront à une meilleure planification des besoins en personnel dans plusieurs secteurs, notamment l’éducation, la santé, la justice et les autres services publics.