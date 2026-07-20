Dans le cadre du Plan annuel de mutations (PAM), le commandement des Armées sénégalaises a procédé à une nouvelle série de nominations, marquée par plusieurs changements à des postes de responsabilité, selon des informations relayées par FDS TV.

Le colonel Massamba Thiam, précédemment commandant de la Zone militaire n°3, est nommé à la tête de la Zone militaire n°1. Il remplace le colonel Clément Chrizogone Nassalan, désigné directeur du Cours supérieur de Guerre à l’Institut de Défense du Sénégal.

Pour assurer la succession à la Zone militaire n°3, le colonel Abdoulaye Mbengue, en provenance du PMS, est nommé commandant de cette zone.

D’autres mouvements concernent également des postes stratégiques. Le colonel Aba Wade prend le commandement de la Zone militaire n°6, tandis que le colonel Théodore Adrien Sarr est nommé à la tête du Commandement des Opérations Spéciales (COS).

Le colonel Mouhamadou Abdoulaye Sylla est, pour sa part, désigné commandant de la Zone militaire n°7, où il succède au colonel Elhadj Omar Faye.

Ce dernier rejoint le cabinet du Chef d’État-Major général des Armées en qualité de Chef de Cabinet, en remplacement du colonel Mamour Sarr.