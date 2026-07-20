La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a lancé une alerte concernant une campagne de SMS frauduleux visant les citoyens sénégalais. Les messages usurpent l’identité de la Police routière du Sénégal afin d’inciter les destinataires à régler de prétendues amendes pour excès de vitesse.

Selon la DGCPT, ces faux avis d’amende demandent un paiement dans un délai de 48 heures, sous peine de sanctions financières ou administratives. Les destinataires sont ensuite redirigés vers un site frauduleux imitant les plateformes officielles de l’État dans le but de collecter des informations personnelles ou bancaires.

L'administration rappelle que les services de l’État n’envoient jamais de SMS contenant un lien permettant de payer directement une amende. Elle précise que les paiements destinés au Trésor public s’effectuent uniquement par l’intermédiaire des plateformes officielles et sécurisées de l’administration, notamment le portail amendes.sn.

Le Trésor public attire également l’attention sur une technique utilisée par les auteurs de cette fraude. Certains messages invitent les destinataires à répondre « 1 » avant d’accéder au lien. Selon la DGCPT, cette méthode vise à contourner les mécanismes de sécurité des téléphones afin de faciliter l’ouverture du site frauduleux.

Face à cette situation, l'administration recommande de ne cliquer sur aucun lien reçu par SMS, de ne pas répondre à ces messages et de les signaler comme indésirables. Elle appelle également les citoyens à ne jamais communiquer leurs coordonnées bancaires, leurs codes confidentiels ou leurs données personnelles en réponse à ce type de sollicitation.

Dans son communiqué, la DGCPT rappelle enfin que le Trésor public ne demande jamais la transmission d'informations personnelles à distance et invite les usagers à privilégier les canaux officiels pour toute démarche administrative, tout en vérifiant systématiquement l'authenticité des messages reçus.