|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
juge Thiès : 600 000 F CFA au cœur d’un procès
Deux hommes, un maçon et un conducteur de moto Jakarta, ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour un vol en réunion commis avec escalade. Ils étaient accusés d’avoir cambriolé une maison et emporté notamment 600 000 FCFA et plusieurs objets de valeur. Le tribunal les a finalement relaxés au bénéfice du doute.
|
Mercredi 16 Septembre 2026 - 17:42 Thiès : le voyage promis n’arrive jamais
|
Mercredi 16 Septembre 2026 - 17:39 Mboro : un Jakarta perd la vie
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : Ousmane Diop charge le pouvoir et présente Amadou Bâ comme « l’homme de la situation »
Thiès : Il vole parfums et dentifrices, puis accuse « seytane »
Actualités
Thierno Alia Mbengue rend visite à la famille de Thierno Abou Dia et sollicite des prières pour sa nouvelle mission à l’ANER
Diender : Ousmane Diop appelle au rassemblement autour de la « Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji »
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com