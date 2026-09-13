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juge Thiès : 600 000 F CFA au cœur d’un procès


Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026 à 15:15 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Deux hommes, un maçon et un conducteur de moto Jakarta, ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour un vol en réunion commis avec escalade. Ils étaient accusés d’avoir cambriolé une maison et emporté notamment 600 000 FCFA et plusieurs objets de valeur. Le tribunal les a finalement relaxés au bénéfice du doute.


juge Thiès : 600 000 F CFA au cœur d’un procès
L’affaire a été examinée ce mercredi 16 septembre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Thiès. À la barre, A. Sarr, maçon, et B. M. Ndiaye, conducteur de moto Jakarta, devaient répondre d’une accusation de vol en réunion avec escalade.
 
Selon les éléments présentés dans la procédure, les deux hommes étaient soupçonnés d’avoir pénétré dans le domicile de S. F. Diouf pour y dérober différents biens.
 
Le butin présumé comprenait notamment 600 000 francs CFA, des téléphones portables, des parfums ainsi que d’autres objets de valeur.
 
Une échelle pour accéder au balcon
D’après les éléments de l’enquête, les auteurs présumés auraient utilisé une échelle pour atteindre le balcon de la maison avant de s’introduire à l’intérieur du domicile.
 
C’est après avoir constaté la disparition de ses biens que le propriétaire aurait saisi les forces de sécurité afin de signaler le cambriolage.
 
Les investigations menées par les enquêteurs ont ensuite conduit à l’interpellation des deux prévenus. Ils ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de la procédure.
 
Les deux prévenus contestent les accusations
Devant le tribunal, A. Sarr et B. M. Ndiaye ont toutefois rejeté les faits qui leur étaient reprochés.
 
Les deux hommes ont notamment soutenu qu'ils n'avaient pas été identifiés au moment de la commission du cambriolage. Ils ont également fait valoir qu'aucun des objets présentés comme volés n'avait été retrouvé en leur possession.
 
Chacun a ainsi maintenu sa version devant les juges et contesté tout lien avec le cambriolage.
À l'issue des débats, le procureur de la République a requis l'application de la loi.
 
Après examen du dossier et des éléments soumis à l'audience, le tribunal des flagrants délits de Thiès a finalement relaxé les deux prévenus au bénéfice du doute. 
 
 


Lat Soukabé Fall

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