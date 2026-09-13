Thiès : le voyage promis n’arrive jamais

Le rêve de K. Dione de rejoindre le Canada s’est transformé en désillusion. La jeune femme avait remis la somme d’un million de francs CFA à S. Sow, qui lui avait promis de faciliter les démarches nécessaires à l’obtention d’un visa canadien.





L’affaire a été examinée ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de Thiès. À la barre, la partie civile a expliqué qu’un délai de six mois lui avait été annoncé pour l’aboutissement de la procédure.





Mais au terme de ce délai, elle affirme n’avoir obtenu aucune réponse précise concernant son dossier. Selon ses déclarations, le prévenu invoquait différentes raisons pour expliquer le retard.





« Quand je lui ai remis l’argent pour qu’il entame les démarches pour mon visa, il m’a donné un délai de six mois. Après ce délai, je l’ai appelé et il ne m’a rien dit de clair », a-t-elle expliqué devant le tribunal.





Elle a également indiqué que S. Sow lui aurait parfois affirmé que la procédure était toujours en cours, tout en évoquant notamment un accident dont il aurait été victime.





De son côté, le prévenu a reconnu avoir reçu le million de francs CFA. Il a toutefois contesté toute intention d’escroquer la jeune femme. Selon ses explications, l’argent avait été remis à un certain Gora, présenté comme la personne chargée d’intervenir dans les démarches visant à faire voyager K. Dione au Canada.





S. Sow a ainsi soutenu qu’il n’était qu’un intermédiaire dans cette opération et qu’il n’avait pas cherché à tromper la plaignante.





Une version qui n’a pas convaincu le parquet. Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé que les éléments constitutifs de l’escroquerie étaient réunis. Il a requis une peine d’un an de prison ferme contre le prévenu.



Au terme des débats, le tribunal a déclaré S. Sow coupable d’escroquerie. Il l’a condamné à six mois de prison ferme et l’a également condamné à verser à la partie civile la somme de un million de francs CFA.

