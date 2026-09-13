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Mboro : un Jakarta perd la vie


Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026 à 17:39 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le tribunal des flagrants délits de Thiès a condamné, ce mercredi, le charretier A. Bâ à six mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 FCFA pour homicide involontaire. Il était poursuivi après un accident ayant coûté la vie à un conducteur de moto Jakarta à Mboro.


Mboro : un Jakarta perd la vie

Le charretier A. Bâ a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits d’homicide involontaire, à la suite d’un accident de la circulation survenu à Mboro.
 

Les faits remontent à une fin d’après-midi. Selon les éléments exposés à la barre, l’accident s’est produit vers 18 heures alors que le prévenu rentrait chez lui à bord de sa charrette.
 

Face aux juges, A. Bâ a contesté être directement responsable de l’accident. Il a expliqué que le conducteur de la moto Jakarta, A. Ndiaye, l’aurait violemment percuté par derrière alors qu’il circulait avec sa charrette.
 

Grièvement blessé dans le choc, le conducteur de la moto a été évacué vers l’hôpital. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, A. Ndiaye a finalement succombé à ses blessures.
 

À l’audience, le ministère public a requis l’application de la loi à l’encontre du prévenu.
 

Après examen du dossier et des débats, le tribunal a déclaré A. Bâ coupable d’homicide involontaire. Il l’a condamné à six mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 20 000 FCFA.
 
Le prévenu quitte ainsi le tribunal sans incarcération immédiate, la peine d’emprisonnement étant assortie du sursis.



Lat Soukabé Fall

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