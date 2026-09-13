Diender : Ousmane Diop appelle au rassemblement autour de la « Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji »

Le responsable politique Ousmane Diop a tenu un point de presse à Diender, où il a livré son analyse de la situation nationale et appelé à une mobilisation accrue autour de la « Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji ».





Devant ses militants et sympathisants, il a notamment évoqué les divergences apparues au sein du pouvoir et leurs conséquences, selon lui, sur la conduite des affaires publiques.





Ousmane Diop critique la situation au sommet de l’État

Dans son intervention, Ousmane Diop s’est montré particulièrement critique à l’égard de la situation politique actuelle.





Il estime que les divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko occupent une place trop importante dans le débat national, alors que plusieurs dossiers économiques et sociaux nécessitent, selon lui, une attention prioritaire.





Le responsable politique a notamment cité la question de la dette publique, les discussions avec les partenaires financiers internationaux, l’emploi des jeunes et les difficultés économiques auxquelles sont confrontées de nombreuses familles sénégalaises.





Pour lui, le Sénégal a besoin d’un climat politique plus apaisé et d’une gouvernance davantage tournée vers les préoccupations quotidiennes des populations.





« Jamm Ji », un appel à l’apaisement

Ousmane Diop a également insisté sur la nouvelle dynamique portée par la « Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji ».





À travers l’appellation « Jamm Ji », qui signifie « la paix », il entend mettre en avant un message d’apaisement, de cohésion sociale et de dialogue politique.





Il a ainsi appelé les militants et sympathisants à renforcer l’implantation de la formation à travers les quartiers, les collectivités et les organisations de proximité.





Selon lui, cette organisation doit permettre de rapprocher davantage l’action politique des préoccupations des citoyens.





Amadou Ba présenté comme une alternative

Une partie importante de l’intervention a également été consacrée à Amadou Ba, ancien Premier ministre et figure de la « Nouvelle Responsabilité ».





Ousmane Diop a défendu le profil de l’ancien chef du gouvernement, mettant en avant son expérience de l’administration et de la gestion économique de l’État.





Pour le responsable politique, cette expérience constitue un atout dans un contexte national marqué par d'importants défis économiques et sociaux.





Il estime également que le dialogue et la recherche du consensus doivent occuper une place centrale dans la vie politique sénégalaise.





Une mobilisation annoncée à Diender et dans la région

Au terme de son intervention, Ousmane Diop a appelé à une intensification de la mobilisation de ses responsables et sympathisants.





Des activités de terrain et des rencontres avec les populations sont annoncées afin de renforcer l’organisation et la présence de la Nouvelle Responsabilité / Jamm Ji.



Cette sortie à Diender constitue ainsi un nouveau signal de la volonté du camp d’Amadou Ba de maintenir une présence active sur le terrain et de préparer les prochaines échéances politiques.

