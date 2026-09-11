Ziguinchor : une dispute entre dockers vire au meurtre

Un drame s’est produit vendredi 11 septembre 2026 à Ziguinchor, où une altercation entre deux dockers a dégénéré jusqu’à provoquer la mort de l’un des protagonistes.





Les faits se sont déroulés dans le secteur de Santhiaba, non loin du rond-point Aline Sitoe Diatta.





La victime, identifiée comme M. A. Diaité, était âgée d’environ 25 ans. Originaire de Diouloulou et domicilié à Peyrissac, le jeune homme exerçait comme docker.





Une dispute pendant le déchargement

D’après les premiers éléments de l’enquête, les deux hommes travaillaient ensemble lorsqu’une dispute a éclaté pendant une opération de déchargement.





Le différend aurait rapidement pris une tournure violente.





Le principal suspect, identifié par les initiales E. M. Sonko, aurait expliqué aux enquêteurs avoir été poussé puis frappé au visage par son collègue.





La situation aurait ensuite dégénéré.





Le suspect se serait procuré une arme blanche avant de porter un coup à la victime.





Une blessure mortelle

Le coup aurait atteint la victime à l’abdomen.





Grièvement blessé, M. A. Diaité a été évacué vers une structure sanitaire. Malgré sa prise en charge, son état s’est aggravé et il a finalement succombé à ses blessures.





Le corps a été transféré pour les besoins de l’autopsie.





La mort du jeune docker a transformé une simple dispute professionnelle en affaire criminelle.





Le suspect interpellé

Après les faits, les éléments du commissariat central de Ziguinchor ont procédé à l’interpellation du suspect.





E. M. Sonko a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.





Les enquêteurs devront notamment déterminer avec précision les circonstances de l’altercation, le déroulement exact des faits et les responsabilités de chacun.





Le dossier est désormais entre les mains de la justice.



L’affaire rappelle une nouvelle fois les conséquences dramatiques que peuvent avoir les disputes qui dégénèrent en violences physiques, particulièrement lorsque des armes blanches sont utilisées.

