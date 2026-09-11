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Médina : un caporal-chef électrisé pendant une intervention contre un incendie


Rédigé le Samedi 12 Septembre 2026 à 18:21 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un sapeur-pompier a été victime d’une importante décharge électrique alors qu’il intervenait vendredi matin sur un incendie à la Médina. Le caporal-chef a été évacué en urgence vers l’Hôpital Principal de Dakar.


Médina : un caporal-chef électrisé pendant une intervention contre un incendie

Une intervention des sapeurs-pompiers a failli tourner au drame vendredi 11 septembre 2026 à la Médina, à Dakar.
 

Les soldats du feu avaient été alertés après le déclenchement d’un incendie dans une chambre située au niveau de la rue 25 x 18 et 20.
 

L'alerte aurait été donnée vers 8 h 45.

Rapidement dépêchés sur les lieux, les éléments de la 11e compagnie de Malick Sy ont commencé leur intervention afin de maîtriser le sinistre.
 

Le pompier victime d’une décharge

C’est au cours de l'opération que le caporal-chef C. Sène a été victime d'une importante décharge électrique.
 

Le pompier aurait été électrisé alors qu’il sortait de la chambre touchée par l’incendie.
 

La situation était d'autant plus préoccupante que le bâtiment avait, selon les premiers éléments, déjà été privé d'électricité.
 

Cette circonstance a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs et des techniciens.
 

La piste d’un branchement clandestin

Les premières constatations orienteraient les investigations vers l'hypothèse d'un branchement électrique clandestin.
 

Une installation irrégulière pourrait expliquer la présence d'électricité malgré la coupure préalable du courant.
 

Toutefois, cette piste devra être confirmée par les investigations techniques.
 

L’origine exacte de la décharge électrique et les conditions dans lesquelles elle s’est produite doivent encore être établies.
 

Évacuation vers l’Hôpital Principal

Après avoir reçu la décharge, le caporal-chef C. Sène a été évacué en urgence vers l’Hôpital Principal de Dakar pour recevoir les soins nécessaires.
 

L'incident rappelle les risques auxquels sont quotidiennement exposés les sapeurs-pompiers lorsqu'ils interviennent dans des bâtiments touchés par des incendies.
 

Au-delà du danger lié aux flammes et aux fumées, les installations électriques peuvent constituer une menace invisible pour les secouristes.
 
Une enquête est en cours afin de déterminer les causes exactes du sinistre et les circonstances de l’électrisation du pompier.



Lat Soukabé Fall

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