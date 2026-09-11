Grand-Médine : une élève de 19 ans au cœur d’une affaire de viols présumés

Selon les informations rapportées par la presse, la victime présumée, identifiée par les initiales K.B.N., est une élève en classe de Terminale âgée de 19 ans. Elle aurait fait la connaissance du mis en cause, qui aurait progressivement gagné sa confiance en se présentant comme une personne susceptible de jouer auprès d’elle un rôle protecteur.





D’après le récit rapporté, l’homme lui aurait notamment offert un téléphone avant de l’attirer à son domicile. La jeune femme affirme ensuite avoir été victime d’agressions sexuelles répétées. Elle aurait également déclaré aux enquêteurs qu’un produit aurait été mélangé à sa boisson avant les premiers faits.





Toujours selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, les agressions auraient été filmées à l’insu de la jeune femme. Des menaces de diffusion des images auraient ensuite été utilisées pour l’empêcher de parler. Les violences se seraient ainsi répétées à plusieurs reprises.





L’affaire aurait finalement été révélée après que la mère de la jeune femme a remarqué des traces de blessures sur son corps. Interrogée par sa mère, l’élève aurait alors accepté de raconter ce qu’elle affirme avoir subi.





Les policiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont ensuite procédé à l’interpellation du suspect. Une perquisition à son domicile aurait également permis de découvrir du chanvre indien.





Au terme de l’enquête, le quinquagénaire a été déféré vendredi au parquet de Dakar. Il est notamment poursuivi, selon les informations rapportées, pour des faits présumés de viols répétés, chantage sexuel, menaces de diffusion de données à caractère personnel et détention de chanvre indien.



À ce stade, ces accusations restent soumises à l’appréciation de la justice. Le mis en cause bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision judiciaire définitive.

